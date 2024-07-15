Пилота рухнувшего вертолета под Первоуральском выписали из больницы

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Открытие пансионата центра детской онкологии и гематологии. Екатеринбург, палата, пансионат центра детской онкологии и гематологии
Чистовский находился в травматологическом отделении Фото:
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Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие

Пилот упавшего вертолета Robinson под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выписан из больницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в госпитале ветеранов войн.

«Игоря Чистовского выписали из больницы», — пояснили в учреждении. Мужчина проходил лечение в травматологическом отделении.

После крушения вертолета пилот потерял память. Из-за этого некоторое время не удавалось установить личность пострадавшей пассажирки, которой оказалась его подруга Эльнара Дворникова. С самого начала он уверял, что с ним была его жена Анжелика. Дворникова после крушения пережила две операции, благодаря которым пришла в сознание.

Падение вертолета Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом Чистовский. Изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете.

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Пилот упавшего вертолета Robinson под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выписан из больницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в госпитале ветеранов войн. «Игоря Чистовского выписали из больницы», — пояснили в учреждении. Мужчина проходил лечение в травматологическом отделении. После крушения вертолета пилот потерял память. Из-за этого некоторое время не удавалось установить личность пострадавшей пассажирки, которой оказалась его подруга Эльнара Дворникова. С самого начала он уверял, что с ним была его жена Анжелика. Дворникова после крушения пережила две операции, благодаря которым пришла в сознание. Падение вертолета Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом Чистовский. Изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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