Пилота рухнувшего вертолета под Первоуральском выписали из больницы

15 июля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Чистовский находился в травматологическом отделении Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Вертолет совершил жесткую посадку в Свердловской области, есть пострадавшие Пилот упавшего вертолета Robinson под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выписан из больницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в госпитале ветеранов войн. «Игоря Чистовского выписали из больницы», — пояснили в учреждении. Мужчина проходил лечение в травматологическом отделении. После крушения вертолета пилот потерял память. Из-за этого некоторое время не удавалось установить личность пострадавшей пассажирки, которой оказалась его подруга Эльнара Дворникова. С самого начала он уверял, что с ним была его жена Анжелика. Дворникова после крушения пережила две операции, благодаря которым пришла в сознание. Падение вертолета Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом Чистовский. Изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилот упавшего вертолета Robinson под Первоуральском (Свердловская область) Игорь Чистовский выписан из больницы. Информацию об этом URA.RU подтвердили в госпитале ветеранов войн. «Игоря Чистовского выписали из больницы», — пояснили в учреждении. Мужчина проходил лечение в травматологическом отделении. После крушения вертолета пилот потерял память. Из-за этого некоторое время не удавалось установить личность пострадавшей пассажирки, которой оказалась его подруга Эльнара Дворникова. С самого начала он уверял, что с ним была его жена Анжелика. Дворникова после крушения пережила две операции, благодаря которым пришла в сознание. Падение вертолета Robinson произошло вечером 12 июня. Причиной падения могла стать неисправность редуктора. Управлял вертолетом Чистовский. Изначально было понятно, что он пережил падение легче. Эльнару же доставили в больницу в состоянии комы. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в отдельном сюжете.