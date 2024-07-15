Депутата Рады лишили должности после критики Сырского

Депутата Рады Марьяну Безуглую лишили должности нардепа после критики Сырского
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Клипарт wikipedia, верховная рада украины
Верховная Рада Украины проголосовала за снятие с должности Марьяны Безуглой Фото:
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Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее критики главнокомандующего украинских войск Александра Сырского. Об этом сообщила украинский народный депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях.

«Оборонный комитет Рады проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля», — написала Геращенко на личной странице в социальной сети. Ранее парламент не утвердил принятое решение о снятии ее с должности заместителя главы оборонного комитета.

Ранее в своем telegram-канале Безуглая писала, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Также она добавила, что главнокомандующий согласен подписывать режим прекращения огня и различные вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.

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Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее критики главнокомандующего украинских войск Александра Сырского. Об этом сообщила украинский народный депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях. «Оборонный комитет Рады проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля», — написала Геращенко на личной странице в социальной сети. Ранее парламент не утвердил принятое решение о снятии ее с должности заместителя главы оборонного комитета. Ранее в своем telegram-канале Безуглая писала, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Также она добавила, что главнокомандующий согласен подписывать режим прекращения огня и различные вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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