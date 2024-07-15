Депутата Рады лишили должности после критики Сырского

Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее критики главнокомандующего украинских войск Александра Сырского. Об этом сообщила украинский народный депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях.
«Оборонный комитет Рады проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля», — написала Геращенко на личной странице в социальной сети. Ранее парламент не утвердил принятое решение о снятии ее с должности заместителя главы оборонного комитета.
Ранее в своем telegram-канале Безуглая писала, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Также она добавила, что главнокомандующий согласен подписывать режим прекращения огня и различные вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.
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