Депутата Рады лишили должности после критики Сырского

Депутата Рады Марьяну Безуглую лишили должности нардепа после критики Сырского

15 июля 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Верховная Рада Украины проголосовала за снятие с должности Марьяны Безуглой Фото: Vadim Chuprina, CC BY-SA 4.0, wikipedia новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее критики главнокомандующего украинских войск Александра Сырского. Об этом сообщила украинский народный депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях. «Оборонный комитет Рады проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля», — написала Геращенко на личной странице в социальной сети. Ранее парламент не утвердил принятое решение о снятии ее с должности заместителя главы оборонного комитета. Ранее в своем telegram-канале Безуглая писала, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Также она добавила, что главнокомандующий согласен подписывать режим прекращения огня и различные вариации на тему капитуляции и принуждения к миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Оборонный комитет Верховной Рады Украины проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля после ее критики главнокомандующего украинских войск Александра Сырского. Об этом сообщила украинский народный депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях. «Оборонный комитет Рады проголосовал за снятие нардепа Марьяны Безуглой с должности главы подкомитета по вопросам демократического государственного контроля», — написала Геращенко на личной странице в социальной сети. Ранее парламент не утвердил принятое решение о снятии ее с должности заместителя главы оборонного комитета. Ранее в своем telegram-канале Безуглая писала, что Сырский не верит в победу Киева и согласен на капитуляцию украинских войск. Также она добавила, что главнокомандующий согласен подписывать режим прекращения огня и различные вариации на тему капитуляции и принуждения к миру.