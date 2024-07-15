Зеленский назвал событие, после которого Украину примут в НАТО

Зеленский заявил, что Украину пригласят в НАТО после окончания спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Украина получит приглашение и членство в НАТО после окончания конфликта, заявил Зеленский Фото:

Украина получит приглашение и членство в НАТО после окончания конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский в качестве ответа на пресс-конференции заявил, что для этого требуется консолидированное решение всех членов НАТО.

«Приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончатся военные действия. Им для приглашения требуется консолидированное решение всех членов НАТО», — заявил Зеленский во время трансляции пресс-конференции на своем официальном youtube-канале. Часть стран НАТО выступает против вступления Украины в Альянс и после окончания войны. Кроме того, Российская Федерация ставит одним из главных условий прекращения конфликта нейтральный статус Украины.

Ранее в Швейцарии прошел мирный саммит по Украине без участия России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал, что этот саммит показал ясно, что урегулирование украинского конфликта невозможно без участия российской стороны. Позже Зеленский объявил, что российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине для урегулирования конфликта.

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Украина получит приглашение и членство в НАТО после окончания конфликта. Лидер Украины Владимир Зеленский в качестве ответа на пресс-конференции заявил, что для этого требуется консолидированное решение всех членов НАТО. «Приглашение в НАТО и членство в НАТО Украина получит быстро, как только закончатся военные действия. Им для приглашения требуется консолидированное решение всех членов НАТО», — заявил Зеленский во время трансляции пресс-конференции на своем официальном youtube-канале. Часть стран НАТО выступает против вступления Украины в Альянс и после окончания войны. Кроме того, Российская Федерация ставит одним из главных условий прекращения конфликта нейтральный статус Украины. Ранее в Швейцарии прошел мирный саммит по Украине без участия России. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал, что этот саммит показал ясно, что урегулирование украинского конфликта невозможно без участия российской стороны. Позже Зеленский объявил, что российские представители должны принять участие во второй мирной конференции по Украине для урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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