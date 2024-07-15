Жителей Ханты-Мансийска на выходных ждет главная семейная тусовка

Жителей Ханты-Мансийска (ХМАО) приглашают на семейный фестиваль «ПикникХМ», который пройдет на городской набережной. Гостей будут развлекать на спортивных и творческих площадках. Об этом сообщила администрация Ханты-Мансийска в своем telegram-канале.
«Темой „ПикникХМ“ в этом году станет семья. Желающие могут оборудовать с близкими свой уголок, например, в формате выставки или обеденного стола», — следует из сообщения. В программе фестиваля — аллея мастеров, спортивные развлечения, выступление комиков.
Кроме того, югорчан ждет фестиваль уличного кино. В летних кинозалах жителям Сургута и Ханты-Мансийска бесплатно покажут короткометражные киноленты. Среди них — фильм, в котором сыграл футболист Артем Дзюба.
Ранее URA.RU сообщало о фестивале азиатской культуры, который накануне прошел в Сургуте. Для гостей устроили тематическую ярмарку, мастер-классы и испытание на ловкость.
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