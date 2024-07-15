Суд закрыл дело против Трампа после покушения

Суд во Флориде закрыл дело Трампа о хранении секретных документов

15 июля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Флоридский суд прекратил дело Трампа о хранении секретных документов Фото: Official White House / Shealah Craighead новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора и не связано с недавним покушением на Трампа, сообщили в американском издании. «Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано», — написали в Reuters с указанием на решение судьи. Новость по теме Как проходит предвыборная кампания Трампа после покушения Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, ранив Трампа в ухо, после чего был ликвидирован охраной. В результате инцидента также погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения. Президент США Джо Байден пообещал провести всестороннее расследование и призвал не спекулировать на мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Ранее Трамп проходил по делу о хранении секретных документов. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные бумаги. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Документы Трамп хранил в своем поместье во Флориде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора и не связано с недавним покушением на Трампа, сообщили в американском издании. «Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано», — написали в Reuters с указанием на решение судьи. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, ранив Трампа в ухо, после чего был ликвидирован охраной. В результате инцидента также погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения. Президент США Джо Байден пообещал провести всестороннее расследование и призвал не спекулировать на мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Ранее Трамп проходил по делу о хранении секретных документов. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные бумаги. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Документы Трамп хранил в своем поместье во Флориде.