Суд закрыл дело против Трампа после покушения

Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора и не связано с недавним покушением на Трампа, сообщили в американском издании.
«Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано», — написали в
Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, ранив Трампа в ухо, после чего был ликвидирован охраной. В результате инцидента также погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения. Президент США Джо Байден пообещал провести всестороннее расследование и призвал не спекулировать на мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств.
Ранее Трамп проходил по делу о хранении секретных документов. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные бумаги. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Документы Трамп хранил в своем поместье во Флориде.
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