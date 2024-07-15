Суд закрыл дело против Трампа после покушения

Суд во Флориде закрыл дело Трампа о хранении секретных документов
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп
Флоридский суд прекратил дело Трампа о хранении секретных документов Фото:
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Покушение на Дональда Трампа

Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора и не связано с недавним покушением на Трампа, сообщили в американском издании.

«Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано», — написали в Reuters с указанием на решение судьи.

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Как проходит предвыборная кампания Трампа после покушения

Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, ранив Трампа в ухо, после чего был ликвидирован охраной. В результате инцидента также погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения. Президент США Джо Байден пообещал провести всестороннее расследование и призвал не спекулировать на мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств.

Ранее Трамп проходил по делу о хранении секретных документов. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные бумаги. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Документы Трамп хранил в своем поместье во Флориде.

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Суд в американском штате Флорида закрыл дело против экс-президента США Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов. Решение обусловлено нарушением правил назначения спецпрокурора и не связано с недавним покушением на Трампа, сообщили в американском издании. «Клерку приказано закрыть указанное дело. Любые запланированные слушания отменяются. Любым ожидающимся рассмотрениям ходатайств отказано», — написали в Reuters с указанием на решение судьи. Нападавший, 20-летний Томас Мэтью Крукс, успел сделать несколько выстрелов в сторону сцены, ранив Трампа в ухо, после чего был ликвидирован охраной. В результате инцидента также погиб один из зрителей митинга, а еще два человека получили тяжелые ранения. Президент США Джо Байден пообещал провести всестороннее расследование и призвал не спекулировать на мотивах стрелка до выяснения всех обстоятельств. Ранее Трамп проходил по делу о хранении секретных документов. Как следует из обвинительного заключения, после ухода с поста президента в 2021 году он вывез из Белого дома секретные бумаги. В этих документах, в частности, были данные об оборонных возможностях и ядерных программах США. Документы Трамп хранил в своем поместье во Флориде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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