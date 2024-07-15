Как проходит предвыборная кампания Трампа после покушения

Трамп изменил предвыборную речь после покушения

15 июля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Кандидат в президенты США Дональд Трамп изменил предвыборную речь после покушения для партсъезда Фото: Gage Skidmore/https://flickr.com/photos/gageskidmore новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа В Пенсильвании во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Тогда 20-летний Томас Крукс, несколько раз выстрелил из винтовки и попал в ухо Трампа, после чего был ликвидирован. В результате погиб пожарный, который прикрыл своим телом семью, и еще двое тяжело ранены. О том, как проходит предвыборная кампания Трампа после инцидента, а также позиция нынешнего президента США Джо Байдена — в материале URA.RU. Позиция Трампа до покушения Экс-глава США Дональд Трамп сообщил, что в изначальном варианте предвыборная речь должна была быть «сенсационной», в ней содержалось достаточное количество критики нынешнего главы Штатов Джо Байдена, однако после покушения он пересмотрел свою речь. Позиция после инцидента Новость по теме Ошибка телохранителей, фото летящей в миллиметрах от головы пули: новые подробности покушения на Трампа В исправленном варианте речи Трамп захотел «воспользоваться историческим моментом» и сплотить избирателей. По его словам, это будет шансом объединить страну. Кандидат в президенты добавил, что нападение на него полностью изменило ход избирательной кампании. Это признают и демократы, и республиканцы. Также он намерен продолжить свою предвыборную гонку и посетить партсъезд в Висконсине. Позиция Байдена до и после происшествия После провальных дебатов Байдена с Трампом, президента США хотели снять с выборов и заменить его более «молодым». Сам нынешний глава государства чувствовал себя «униженным» после дебатов, сообщил источник в Белом доме. Во время своей речи президент начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа, что также повлияло на его провал. Кроме того, в ходе своего выступления Байден призвал американский народ «сделать то, что никак не сделает суд», а именно решить, хочет ли он вновь доверить пост президенту Дональду Трампу, зная, что он «больше осмелел и делает что хочет». После покушения Байден заявил, что нация должна «снизить температуру в нашей политике», и выразил сожаление по поводу покушения на Дональда Трампа. Помимо этого, он призвал американцев отступить от политики ненависти и разделения, которая ведет к насилию. Также президент пообещал продолжить борьбу за еще один четырехлетний срок и сказал, что ожидает от оппонента и его союзников критики во время Республиканского национального съезда, который начнется в понедельник. Данные опросов по кандидатам Недавний опрос, проведенный тремя американскими изданиями ABC News, Washington Post, Ipsos показал, что две трети американцев, включая большинство сторонников самого Джо Байдена, говорят, что он должен уйти в отставку как предполагаемый кандидат от своей партии на пост президента, учитывая его выступление на дебатах. Более того, 85% опрошенных говорят, что он слишком стар для второго срока. Американцы делят 46-47% между Байденом и Трампом. Такой результат остался неизменным с проведения апрельского опроса среди американских граждан. Трамп опережает Байдена на 30% (44%-14% в пользу Трампа — прим.URA.RU), потому что его считают человеком с острым умом, необходимым для эффективной работы на посту президента. Также опрошенные отметили хорошее физическое здоровье кандидата в президенты. При этом преимущества Трампа по обоим пунктам увеличились с апреля. Мнение политологов По версии Asia Times, покушение на Трампа станет определяющим фактором в американских выборах. Небольшое, но немаловажное количество американцев поддерживают идею использования насилия для продвижения политических идей, сообщает Asia Times со ссылкой на исследования. Съезд Республиканской партии в Милуоки будет иметь последствия для нацбезопасности США. Причиной тому является тот факт, что подготовка к этому мероприятию была уже на усиленном уровне еще до покушения. Существует очевидная и реальная опасность того, что результат политического насилия станет определяющим фактором для исхода президентских выборов 2024 года, говорится в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пенсильвании во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа произошла стрельба. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июля. Тогда 20-летний Томас Крукс, несколько раз выстрелил из винтовки и попал в ухо Трампа, после чего был ликвидирован. В результате погиб пожарный, который прикрыл своим телом семью, и еще двое тяжело ранены. О том, как проходит предвыборная кампания Трампа после инцидента, а также позиция нынешнего президента США Джо Байдена — в материале URA.RU. Экс-глава США Дональд Трамп сообщил, что в изначальном варианте предвыборная речь должна была быть «сенсационной», в ней содержалось достаточное количество критики нынешнего главы Штатов Джо Байдена, однако после покушения он пересмотрел свою речь. В исправленном варианте речи Трамп захотел «воспользоваться историческим моментом» и сплотить избирателей. По его словам, это будет шансом объединить страну. Кандидат в президенты добавил, что нападение на него полностью изменило ход избирательной кампании. Это признают и демократы, и республиканцы. Также он намерен продолжить свою предвыборную гонку и посетить партсъезд в Висконсине. После провальных дебатов Байдена с Трампом, президента США хотели снять с выборов и заменить его более «молодым». Сам нынешний глава государства чувствовал себя «униженным» после дебатов, сообщил источник в Белом доме. Во время своей речи президент начал раскрывать подробности сексуальной жизни Трампа, что также повлияло на его провал. Кроме того, в ходе своего выступления Байден призвал американский народ «сделать то, что никак не сделает суд», а именно решить, хочет ли он вновь доверить пост президенту Дональду Трампу, зная, что он «больше осмелел и делает что хочет». После покушения Байден заявил, что нация должна «снизить температуру в нашей политике», и выразил сожаление по поводу покушения на Дональда Трампа. Помимо этого, он призвал американцев отступить от политики ненависти и разделения, которая ведет к насилию. Также президент пообещал продолжить борьбу за еще один четырехлетний срок и сказал, что ожидает от оппонента и его союзников критики во время Республиканского национального съезда, который начнется в понедельник. Недавний опрос, проведенный тремя американскими изданиями ABC News, Washington Post, Ipsos показал, что две трети американцев, включая большинство сторонников самого Джо Байдена, говорят, что он должен уйти в отставку как предполагаемый кандидат от своей партии на пост президента, учитывая его выступление на дебатах. Более того, 85% опрошенных говорят, что он слишком стар для второго срока. Американцы делят 46-47% между Байденом и Трампом. Такой результат остался неизменным с проведения апрельского опроса среди американских граждан. Трамп опережает Байдена на 30% (44%-14% в пользу Трампа — прим.URA.RU), потому что его считают человеком с острым умом, необходимым для эффективной работы на посту президента. Также опрошенные отметили хорошее физическое здоровье кандидата в президенты. При этом преимущества Трампа по обоим пунктам увеличились с апреля. По версии Asia Times, покушение на Трампа станет определяющим фактором в американских выборах. Небольшое, но немаловажное количество американцев поддерживают идею использования насилия для продвижения политических идей, сообщает Asia Times со ссылкой на исследования. Съезд Республиканской партии в Милуоки будет иметь последствия для нацбезопасности США. Причиной тому является тот факт, что подготовка к этому мероприятию была уже на усиленном уровне еще до покушения. Существует очевидная и реальная опасность того, что результат политического насилия станет определяющим фактором для исхода президентских выборов 2024 года, говорится в материале.