Банк России прекратит публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

15 июля 2024 в 21:06 Размер текста - 17 +

Публикация информации об объеме торгов валютами приостановлена из-за санкционного влияния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центральный Банк России прекратит публиковать информацию об объемах торгов долларом, евро и юанем на основе внебиржевых торгов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», — говорится на официальном сайте ЦБ. Такое решение было принято в целях ограничения санкционного влияния. Ранее Минфин США ввел санкции против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный Банк России прекратит публиковать информацию об объемах торгов долларом, евро и юанем на основе внебиржевых торгов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», — говорится на официальном сайте ЦБ. Такое решение было принято в целях ограничения санкционного влияния. Ранее Минфин США ввел санкции против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.