Банк России прекратит публиковать статистику внебиржевого валютного рынка

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Валюта. Екатеринбург, доллары, курс доллара, валюта, сто долларов, доллар, франклин на купюре
Публикация информации об объеме торгов валютами приостановлена из-за санкционного влияния Фото:

Центральный Банк России прекратит публиковать информацию об объемах торгов долларом, евро и юанем на основе внебиржевых торгов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», — говорится на официальном сайте ЦБ. Такое решение было принято в целях ограничения санкционного влияния.

Ранее Минфин США ввел санкции против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.

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Центральный Банк России прекратит публиковать информацию об объемах торгов долларом, евро и юанем на основе внебиржевых торгов. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. «Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчетами „завтра“», — говорится на официальном сайте ЦБ. Такое решение было принято в целях ограничения санкционного влияния. Ранее Минфин США ввел санкции против Московской биржи. В ответ на это Мосбиржа прекратила проведение торговых операций с долларом США и евро с 13 июня 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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