Кадыров отказался от памятника в свою честь

Вместо памятника в свою честь глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского предпринимателя Михаила Гуцериева построить в республике социальный объект. Об этом Кадыров заявил на Кавказском инвестиционном форуме.
«Наш [с Гуцериевым] последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — сказал он.
По его словам, пока он жив, памятник ему не нужен. «Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — попросил глава Чечни.
Также на этом форуме Кадыров пожаловался на министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, министр запретил выплаты Героям России.
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