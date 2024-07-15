Кадыров отказался от памятника в свою честь

15 июля 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Глава Чечни заявил, что прижизненный памятник ему не нужен Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Вместо памятника в свою честь глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского предпринимателя Михаила Гуцериева построить в республике социальный объект. Об этом Кадыров заявил на Кавказском инвестиционном форуме. «Наш [с Гуцериевым] последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — сказал он. По его словам, пока он жив, памятник ему не нужен. «Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — попросил глава Чечни. Также на этом форуме Кадыров пожаловался на министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, министр запретил выплаты Героям России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вместо памятника в свою честь глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского предпринимателя Михаила Гуцериева построить в республике социальный объект. Об этом Кадыров заявил на Кавказском инвестиционном форуме. «Наш [с Гуцериевым] последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — сказал он. По его словам, пока он жив, памятник ему не нужен. «Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — попросил глава Чечни. Также на этом форуме Кадыров пожаловался на министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, министр запретил выплаты Героям России.