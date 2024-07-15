Кадыров отказался от памятника в свою честь

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Глава Чечни заявил, что прижизненный памятник ему не нужен Фото:

Вместо памятника в свою честь глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского предпринимателя Михаила Гуцериева построить в республике социальный объект. Об этом Кадыров заявил на Кавказском инвестиционном форуме.

«Наш [с Гуцериевым] последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — сказал он.

По его словам, пока он жив, памятник ему не нужен. «Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — попросил глава Чечни.

Также на этом форуме Кадыров пожаловался на министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, министр запретил выплаты Героям России.

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Вместо памятника в свою честь глава Чечни Рамзан Кадыров попросил российского предпринимателя Михаила Гуцериева построить в республике социальный объект. Об этом Кадыров заявил на Кавказском инвестиционном форуме. «Наш [с Гуцериевым] последний разговор был в ресторане, и он мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — сказал он. По его словам, пока он жив, памятник ему не нужен. «Я живой, поэтому вместо памятника… Подумайте», — попросил глава Чечни. Также на этом форуме Кадыров пожаловался на министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, министр запретил выплаты Героям России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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