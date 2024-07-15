Участник СВО открыл стрельбу по толпе детей под Волгоградом: что известно о произошедшем

В стрельбе по детям под Волгоградом подозревают участника спецоперации

16 июля 2024 в 03:12 Размер текста - 17 +

Военнослужащий стрелял из ружья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский военнослужащий-контрактник и, предположительно, участник спецоперации на Украине отрыл огонь из ружья по группе детей, которые громко слушали музыку. Об этом сообщила глава Отрожкинского сельского поселения Волгоградской области Галина Коновалова. По ее словам, один ребенок ранен в ногу. В материале URA.RU собрана основная информация об инциденте. Военный открыл огонь по детям под Волгоградом Компания детей в возрасте от 9 до 13 лет слушала музыку из колонки во дворе. В этот момент в рядом стоящем доме отмечал торжество действующий контрактник. В какой-то момент он вместе со своим братом и девушкой вышли на улицу. Дети насторожились и выключили звук. Затем они услышали как перезарядилось ружье и бросились бежать. Последовала серия выстрелов. «Участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки под Волгоградом. Пострадал один ребенок — пуля попала ему в ногу», — подтвердила Коновалова telegram-каналу «Осторожно, новости». В стрельбе подозревают участника СВО Журналисты сообщают, что после произошедшего силовики задержали 48-летнего мужчину. Им оказался участник спецоперации, передает V1.ru. Сразу несколько источников издания в силовых структурах подтвердили факт стрельбы по детям. Глава сельского поселения Коновалова рассказала журналистам, что боец вернулся в регион после ранения. Сейчас у него отпуск. Боец приехал в регион в связи с отпуском из-за ранения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Что рассказали очевидцы о случившемся По словам очевидцев, в доме военнослужащего «была какая-то гулянка». Дети находились на улице с колонкой в 21:00. Они узнали того, кто в них стрелял, пишет портал 72.ru. Ребята побежали, но выстрелы не прекращались. Один из пострадавших (12-летний подросток) почувствовал боль в левой ноге. Он остановился и увидел кровь, позвонил маме. Она уже на месте вызвала скорую, ребенка доставили в больницу. Врачи констатировали сквозное пулевое ранение, поясняют журналисты. Полиция сейчас опрашивает свидетелей, передают местные жители. На месте обнаружены гильзы от карабина и пистолета Макарова. Полиция приехала через час. По данным СМИ, контрактника задержали не сразу, правоохранители опасались, что он вновь откроет огонь. В данный момент военнослужащий задержан. Его брата и подругу тоже куда-то увезли, рассказали местные жители. По мнению очевидцев, в 21:00 еще не было темно, контрактник должен был видеть, что стрелял по детям. Все собранные материалы сейчас переданы военной прокуратуре, добавляет 72.ru. Найденные на месте происшествия гильзы от винтовки и пистолета подтверждают рассказ местных жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В каком состоянии находится пострадавший мальчик В подтверждение своих слов родные пострадавшего подростка прислали журналистам 72.ru фотографию окровавленной детской ноги, где заметны признаки сквозного ранения от огнестрельного оружия. По словам местных жителей, ребенку оказывают помощь врачи, ему дают антибиотики. В семье отметили, что ребенок находится на стационарном лечении в Серафимовичской ЦРБ. Редакция URA.RU направила запросы по теме публикации в Главное военное следственное управление СКР РФ и военную прокуратуру Волгоградского гарнизона. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский военнослужащий-контрактник и, предположительно, участник спецоперации на Украине отрыл огонь из ружья по группе детей, которые громко слушали музыку. Об этом сообщила глава Отрожкинского сельского поселения Волгоградской области Галина Коновалова. По ее словам, один ребенок ранен в ногу. В материале URA.RU собрана основная информация об инциденте. Компания детей в возрасте от 9 до 13 лет слушала музыку из колонки во дворе. В этот момент в рядом стоящем доме отмечал торжество действующий контрактник. В какой-то момент он вместе со своим братом и девушкой вышли на улицу. Дети насторожились и выключили звук. Затем они услышали как перезарядилось ружье и бросились бежать. Последовала серия выстрелов. «Участник СВО выстрелил в детей из-за громкой музыки под Волгоградом. Пострадал один ребенок — пуля попала ему в ногу», — подтвердила Коновалова telegram-каналу «Осторожно, новости». Журналисты сообщают, что после произошедшего силовики задержали 48-летнего мужчину. Им оказался участник спецоперации, передает V1.ru. Сразу несколько источников издания в силовых структурах подтвердили факт стрельбы по детям. Глава сельского поселения Коновалова рассказала журналистам, что боец вернулся в регион после ранения. Сейчас у него отпуск. По словам очевидцев, в доме военнослужащего «была какая-то гулянка». Дети находились на улице с колонкой в 21:00. Они узнали того, кто в них стрелял, пишет портал 72.ru. Ребята побежали, но выстрелы не прекращались. Один из пострадавших (12-летний подросток) почувствовал боль в левой ноге. Он остановился и увидел кровь, позвонил маме. Она уже на месте вызвала скорую, ребенка доставили в больницу. Врачи констатировали сквозное пулевое ранение, поясняют журналисты. Полиция сейчас опрашивает свидетелей, передают местные жители. На месте обнаружены гильзы от карабина и пистолета Макарова. Полиция приехала через час. По данным СМИ, контрактника задержали не сразу, правоохранители опасались, что он вновь откроет огонь. В данный момент военнослужащий задержан. Его брата и подругу тоже куда-то увезли, рассказали местные жители. По мнению очевидцев, в 21:00 еще не было темно, контрактник должен был видеть, что стрелял по детям. Все собранные материалы сейчас переданы военной прокуратуре, добавляет 72.ru. В подтверждение своих слов родные пострадавшего подростка прислали журналистам 72.ru фотографию окровавленной детской ноги, где заметны признаки сквозного ранения от огнестрельного оружия. По словам местных жителей, ребенку оказывают помощь врачи, ему дают антибиотики. В семье отметили, что ребенок находится на стационарном лечении в Серафимовичской ЦРБ. Редакция URA.RU направила запросы по теме публикации в Главное военное следственное управление СКР РФ и военную прокуратуру Волгоградского гарнизона. Ответ ожидается.