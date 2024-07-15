Пополнение баланса мобильного рискует стать для россиян сложнее с августа

16 июля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Государство резко ужесточает правила оплаты сотовой связи Фото: Роман Наумов © URA.RU Минцифры РФ предложило реализовать возможность пополнения баланса только при предъявлении паспорта. Соответствующие поправки в закон «О связи» могут быть приняты уже в начале августа, сообщили источники, близкие к правительству. «Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия», — пояснения по законодательной инициативе дали источники «Ведомостей». При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 000 рублей за каждую симку, проданную с нарушениями. Проект, который находится на стадии согласования, Госдума может принять до 4 августа. В мае сотовые операторы заметили, что в стране сокращается число абонентов, которые оплачивают связь чаще одного раза в месяц. Участники рынка также отметили снижение поступлений на оплату услуг через банкоматы и терминалы. В июле ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии. Ведомство потребовала от операторов связи ввести запрет на использование VoIP-аккаунтов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минцифры РФ предложило реализовать возможность пополнения баланса только при предъявлении паспорта. Соответствующие поправки в закон «О связи» могут быть приняты уже в начале августа, сообщили источники, близкие к правительству. «Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия», — пояснения по законодательной инициативе дали источники «Ведомостей». При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 000 рублей за каждую симку, проданную с нарушениями. Проект, который находится на стадии согласования, Госдума может принять до 4 августа. В мае сотовые операторы заметили, что в стране сокращается число абонентов, которые оплачивают связь чаще одного раза в месяц. Участники рынка также отметили снижение поступлений на оплату услуг через банкоматы и терминалы. В июле ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии. Ведомство потребовала от операторов связи ввести запрет на использование VoIP-аккаунтов.