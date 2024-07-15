15 июля 2024

Пополнение баланса мобильного рискует стать для россиян сложнее с августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летняя жара. Москва, лето, жара, жара в городе, девушка с мобильным телефоном, жара в москве, лето в москве
Государство резко ужесточает правила оплаты сотовой связи Фото:

Минцифры РФ предложило реализовать возможность пополнения баланса только при предъявлении паспорта. Соответствующие поправки в закон «О связи» могут быть приняты уже в начале августа, сообщили источники, близкие к правительству.

«Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия», — пояснения по законодательной инициативе дали источники «Ведомостей».

При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 000 рублей за каждую симку, проданную с нарушениями. Проект, который находится на стадии согласования, Госдума может принять до 4 августа.

В мае сотовые операторы заметили, что в стране сокращается число абонентов, которые оплачивают связь чаще одного раза в месяц. Участники рынка также отметили снижение поступлений на оплату услуг через банкоматы и терминалы. В июле ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии. Ведомство потребовала от операторов связи ввести запрет на использование VoIP-аккаунтов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минцифры РФ предложило реализовать возможность пополнения баланса только при предъявлении паспорта. Соответствующие поправки в закон «О связи» могут быть приняты уже в начале августа, сообщили источники, близкие к правительству. «Пополнить баланс мобильного телефона наличными можно будет только при предъявлении паспорта, а купить сим-карту — лишь после проверки паспортных данных по базе МВД через Систему межведомственного электронного взаимодействия», — пояснения по законодательной инициативе дали источники «Ведомостей». При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 000 рублей за каждую симку, проданную с нарушениями. Проект, который находится на стадии согласования, Госдума может принять до 4 августа. В мае сотовые операторы заметили, что в стране сокращается число абонентов, которые оплачивают связь чаще одного раза в месяц. Участники рынка также отметили снижение поступлений на оплату услуг через банкоматы и терминалы. В июле ФСБ ввела новые ограничения для пользователей IP-телефонии. Ведомство потребовала от операторов связи ввести запрет на использование VoIP-аккаунтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...