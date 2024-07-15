15 июля 2024

Бюджет РФ получит в 2024 году рекордную прибыль за счет иностранцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличение доходов бюджета произойдет благодаря завершению сделок по продаже активов иностранными компаниями
Увеличение доходов бюджета произойдет благодаря завершению сделок по продаже активов иностранными компаниями Фото:

Российская казна ожидает получить 77 миллиардов рублей от прибыли иностранных компаний, которые не имеют представительств в РФ. Это сумма в 2,5 раза превышает первоначальные прогнозы Минфина.

«В 2024-м в федеральную казну поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства в России. Это на 164% больше, чем закладывалось в изначальный прогноз финансового плана (составленного еще в прошлом году), — 29,2 млрд» — указывается в июньских поправках к бюджету. Передает газета «Известия».

Также отмечается, что увеличение доходов бюджета произойдет благодаря завершению сделок по продаже активов иностранными компаниями. А также в связи с приостановкой соглашений об избежание двойного налогообложения с недружественными странами.

Ранее сообщалось, что основной рост внешнего долга России был вызван увеличением задолженностей Центрального банка и коммерческих банков на 7,7%, достигнув 97,8 миллиарда долларов. Государственные структуры также увеличили свой долг на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов, в то время как частные компании сократили свои долги перед иностранными кредиторами.

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Российская казна ожидает получить 77 миллиардов рублей от прибыли иностранных компаний, которые не имеют представительств в РФ. Это сумма в 2,5 раза превышает первоначальные прогнозы Минфина. «В 2024-м в федеральную казну поступит 77,1 млрд рублей от налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не имеющих постоянного представительства в России. Это на 164% больше, чем закладывалось в изначальный прогноз финансового плана (составленного еще в прошлом году), — 29,2 млрд» — указывается в июньских поправках к бюджету. Передает газета «Известия». Также отмечается, что увеличение доходов бюджета произойдет благодаря завершению сделок по продаже активов иностранными компаниями. А также в связи с приостановкой соглашений об избежание двойного налогообложения с недружественными странами. Ранее сообщалось, что основной рост внешнего долга России был вызван увеличением задолженностей Центрального банка и коммерческих банков на 7,7%, достигнув 97,8 миллиарда долларов. Государственные структуры также увеличили свой долг на 1,7%, до 32,3 миллиарда долларов, в то время как частные компании сократили свои долги перед иностранными кредиторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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