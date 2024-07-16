Бывший критик Трампа и противник помощи Киеву: что известно о ДжейДи Вэнсе

Трамп выбрал сенатора Джеймса Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США

16 июля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

ДжейДи Вэнс ранее называл экс-главу США Дональда Трампа «американским Гитлером» Фото: John Bazemore/AP/TASS Экс-глава США Дональд Трамп назначил кандидата на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнсэ. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. В ЕС Вэнса назвали «катастрофой для Украины», потому что он является противником военной поддержки Киева. О биографии политика и реакции на его назначение — в материале URA.RU. Биография, политические взгляды и отношение к конфликту на Украине Джеймс Дэвид Вэнс, 39-летний сенатор от штата Огайо, окончил Государственный университет Огайо, а затем получил степень в Йельской школе права. Вэнс начал свою карьеру в качестве адвоката, работая в престижной юридической фирме Sidley Austin, а также в венчурной компании Revolution LLC. В 2016—2017 годах являлся директором в инвестиционной фирме Mithril Capital, которую возглавляет Питер Тиль, основатель платежной системы PayPal. Вэнс женат на Уше Чилукури, дочери индийских иммигрантов, у них трое детей. До 2019 года политик придерживался евангелистских убеждений, но затем перешел в католицизм. Дэвид Вэнс — консерватор. Он выступает за запрет абортов и неограниченной иммиграции, за традиционные семейные ценности, а также критикует концепцию климатического кризиса. Вэнса относят к числу активных сторонников Дональда Трампа, хотя ранее он не раз критиковал бывшего президента, даже называя его «американским Гитлером» — за что впоследствии приносил извинения. Сенатор выступает за защиту интересов простых американцев, особое внимание уделяя «ржавому поясу» — депрессивным индустриальным регионам Среднего Запада. Сам Трамп подчеркивает, что Вэнс поддерживает американских рабочих и фермеров. Политологи характеризуют Дэвида как «острого на язык, телегеничного, радикального героя рабочего класса и забитой деревенщины», отмечая, что после его избрания Республиканская партия окончательно станет «трампистской». Республиканец Дэвид Вэнс поддерживает инициативу по завершению украинского конфликта. Еще в прошлом году он был среди республиканских конгрессменов, призывавших президента Джо Байдена прекратить «неограниченную помощь» Украине и пригрозив блокировать последующие пакеты американской поддержки. Перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023 года Вэнс требовал от Белого дома признать, что украинским войскам придется уйти с новых регионов РФ. По его мнению, в интересах США положить конец конфликту, невзирая на продовольственный и энергетический кризисы. Сам визит украинского лидера сенатор назвал «самым позорным фарсом». Критика Трампа Изначально кандидат в вице-президенты США Джей-ди Вэнс скептически относился к Дональду Трампу. Позже сенатор изменил свое мнение и признал, что при Трампе «мир будет лучше», так как он «великий политик». Реакция СМИ на его назначение Американские СМИ, в частности телеканал Fox News, после назначения Вейса на должность вице-президента Дональда Трампа, заинтересовались, как Владимир Зеленский отреагировал на то, что вице-президентом стал человек, который не поддерживает Украину. Эксперты Fox News выразили недовольство, что Трамп выбрал представителя не из «глобалистов». Республиканец Мичигана Пит Хекстра отметил, что «если он из Огайо, он понимает наш штат и другие северные поля сражений», передает Associated Press. По данному вопросу высказалась экс-республиканка Колорады Кристи Бертон Браун, она считает, что «Дж. Д. Вэнс — отличный выбор президента Трампа. Кроме того, он станет первым миллениалом в Белом доме в качестве вице-президента, и это тоже значительная победа». Об этом сообщает канал Fox 31 . Профессор политологии в Университете Денвера, Сет Маскет заявил, что ДжейДи Вэнс — визионер, который может иметь большее значение для Дональда Трампа: «если он победит, он сможет прослужить еще только один срок». По данным CNN , один из республиканцев из Висконсина заявил, что он все еще обеспокоен тем, сможет ли Трамп победить в пригородных округах, и добавил, что с нетерпением ждет выступления экс-представителя США при ООН Никки Хейли партсъезде в Милуоки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава США Дональд Трамп назначил кандидата на пост вице-президента сенатора от штата Огайо Джей-Ди Вэнсэ. Об этом Трамп сообщил в социальной сети Truth Social. В ЕС Вэнса назвали «катастрофой для Украины», потому что он является противником военной поддержки Киева. О биографии политика и реакции на его назначение — в материале URA.RU. Биография, политические взгляды и отношение к конфликту на Украине Джеймс Дэвид Вэнс, 39-летний сенатор от штата Огайо, окончил Государственный университет Огайо, а затем получил степень в Йельской школе права. Вэнс начал свою карьеру в качестве адвоката, работая в престижной юридической фирме Sidley Austin, а также в венчурной компании Revolution LLC. В 2016—2017 годах являлся директором в инвестиционной фирме Mithril Capital, которую возглавляет Питер Тиль, основатель платежной системы PayPal. Вэнс женат на Уше Чилукури, дочери индийских иммигрантов, у них трое детей. До 2019 года политик придерживался евангелистских убеждений, но затем перешел в католицизм. Дэвид Вэнс — консерватор. Он выступает за запрет абортов и неограниченной иммиграции, за традиционные семейные ценности, а также критикует концепцию климатического кризиса. Вэнса относят к числу активных сторонников Дональда Трампа, хотя ранее он не раз критиковал бывшего президента, даже называя его «американским Гитлером» — за что впоследствии приносил извинения. Сенатор выступает за защиту интересов простых американцев, особое внимание уделяя «ржавому поясу» — депрессивным индустриальным регионам Среднего Запада. Сам Трамп подчеркивает, что Вэнс поддерживает американских рабочих и фермеров. Политологи характеризуют Дэвида как «острого на язык, телегеничного, радикального героя рабочего класса и забитой деревенщины», отмечая, что после его избрания Республиканская партия окончательно станет «трампистской». Республиканец Дэвид Вэнс поддерживает инициативу по завершению украинского конфликта. Еще в прошлом году он был среди республиканских конгрессменов, призывавших президента Джо Байдена прекратить «неограниченную помощь» Украине и пригрозив блокировать последующие пакеты американской поддержки. Перед визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон в декабре 2023 года Вэнс требовал от Белого дома признать, что украинским войскам придется уйти с новых регионов РФ. По его мнению, в интересах США положить конец конфликту, невзирая на продовольственный и энергетический кризисы. Сам визит украинского лидера сенатор назвал «самым позорным фарсом». Критика Трампа Изначально кандидат в вице-президенты США Джей-ди Вэнс скептически относился к Дональду Трампу. Позже сенатор изменил свое мнение и признал, что при Трампе «мир будет лучше», так как он «великий политик». Реакция СМИ на его назначение Американские СМИ, в частности телеканал Fox News, после назначения Вейса на должность вице-президента Дональда Трампа, заинтересовались, как Владимир Зеленский отреагировал на то, что вице-президентом стал человек, который не поддерживает Украину. Эксперты Fox News выразили недовольство, что Трамп выбрал представителя не из «глобалистов». Республиканец Мичигана Пит Хекстра отметил, что «если он из Огайо, он понимает наш штат и другие северные поля сражений», передает Associated Press. По данному вопросу высказалась экс-республиканка Колорады Кристи Бертон Браун, она считает, что «Дж. Д. Вэнс — отличный выбор президента Трампа. Кроме того, он станет первым миллениалом в Белом доме в качестве вице-президента, и это тоже значительная победа». Об этом сообщает канал Fox 31. Профессор политологии в Университете Денвера, Сет Маскет заявил, что ДжейДи Вэнс — визионер, который может иметь большее значение для Дональда Трампа: «если он победит, он сможет прослужить еще только один срок». По данным CNN, один из республиканцев из Висконсина заявил, что он все еще обеспокоен тем, сможет ли Трамп победить в пригородных округах, и добавил, что с нетерпением ждет выступления экс-представителя США при ООН Никки Хейли партсъезде в Милуоки.