Тело пропавшего челябинского подростка нашли в километре от места пропажи

Как сообщают источники, тело челябинского подростка, пропавшего 6 июля, нашли после того, как его останки всплыли на поверхность болота. Само болото находится примерно в километре от места пропажи подростка.
«Собака с кинологом уже подходили к этому болоту в первые дни поисков, но тогда тело было не видно. После этого зона поисков расширилась», — рассказал URA.RU источник.
По данным URA.RU, родители подростка находятся в состоянии шока. Им уже сообщили, что тело их сына найдено.
В СКР сообщили, что тело обнаружили 16 июля в болотистой местности. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Мальчика искали с 6 июля. Поисками занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и силовики.
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