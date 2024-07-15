Тело пропавшего челябинского подростка нашли в километре от места пропажи

16 июля 2024 в 09:01 Размер текста - 17 +

В начале поисков кинолог с собакой уже были на месте утопления Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП Как сообщают источники, тело челябинского подростка, пропавшего 6 июля, нашли после того, как его останки всплыли на поверхность болота. Само болото находится примерно в километре от места пропажи подростка. «Собака с кинологом уже подходили к этому болоту в первые дни поисков, но тогда тело было не видно. После этого зона поисков расширилась», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, родители подростка находятся в состоянии шока. Им уже сообщили, что тело их сына найдено. В СКР сообщили, что тело обнаружили 16 июля в болотистой местности. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Мальчика искали с 6 июля. Поисками занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и силовики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как сообщают источники, тело челябинского подростка, пропавшего 6 июля, нашли после того, как его останки всплыли на поверхность болота. Само болото находится примерно в километре от места пропажи подростка. «Собака с кинологом уже подходили к этому болоту в первые дни поисков, но тогда тело было не видно. После этого зона поисков расширилась», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, родители подростка находятся в состоянии шока. Им уже сообщили, что тело их сына найдено. В СКР сообщили, что тело обнаружили 16 июля в болотистой местности. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Мальчика искали с 6 июля. Поисками занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и силовики.