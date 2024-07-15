15 июля 2024

Тело пропавшего челябинского подростка нашли в километре от места пропажи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Култаево, место попытки изнасилования мигрантами местной девушки. Пермь, вода, деревья, лес, трава, водоем, тропинка, болото, лето, тропа, речка, река, лесная чаща, ветви
В начале поисков кинолог с собакой уже были на месте утопления Фото:
новость из сюжета
В Челябинской области пропал 14-летний мальчик с ДЦП

Как сообщают источники, тело челябинского подростка, пропавшего 6 июля, нашли после того, как его останки всплыли на поверхность болота. Само болото находится примерно в километре от места пропажи подростка.

«Собака с кинологом уже подходили к этому болоту в первые дни поисков, но тогда тело было не видно. После этого зона поисков расширилась», — рассказал URA.RU источник.

По данным URA.RU, родители подростка находятся в состоянии шока. Им уже сообщили, что тело их сына найдено.

В СКР сообщили, что тело обнаружили 16 июля в болотистой местности. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Мальчика искали с 6 июля. Поисками занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и силовики.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Как сообщают источники, тело челябинского подростка, пропавшего 6 июля, нашли после того, как его останки всплыли на поверхность болота. Само болото находится примерно в километре от места пропажи подростка. «Собака с кинологом уже подходили к этому болоту в первые дни поисков, но тогда тело было не видно. После этого зона поисков расширилась», — рассказал URA.RU источник. По данным URA.RU, родители подростка находятся в состоянии шока. Им уже сообщили, что тело их сына найдено. В СКР сообщили, что тело обнаружили 16 июля в болотистой местности. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Мальчика искали с 6 июля. Поисками занимались волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и силовики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...