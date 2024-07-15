Стали известны новые подробности романа Джонни Деппа и модели из Екатеринбурга

People: Джонни Депп и Юлия Власова отказались от ярлыка «парень-девушка»

16 июля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

Джонни Депп и Юлия Власова засветились вместе в соцсетях гитариста Джеффа Бека два года назад Фото: Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/nikol_trely Голливудский актер Джонни Депп и 28-летняя модель Юлия Власова из Екатеринбурга пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на источник. «61-летний актер из „Пиратов Карибского моря“ и модель Юлия Власова ведут себя „непринужденно“. Они пока не используют ярлыки „парень-девушка“, встречаются то тут, то там», — рассказал собеседник. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге, закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть свой салон красоты. Девушка не комментирует свои отношения с актером, а после публикаций их совместного фото в западных СМИ и обсуждения в медиа модель закрыла свой Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Голливудский актер Джонни Депп и 28-летняя модель Юлия Власова из Екатеринбурга пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на источник. «61-летний актер из „Пиратов Карибского моря“ и модель Юлия Власова ведут себя „непринужденно“. Они пока не используют ярлыки „парень-девушка“, встречаются то тут, то там», — рассказал собеседник. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге, закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть свой салон красоты. Девушка не комментирует свои отношения с актером, а после публикаций их совместного фото в западных СМИ и обсуждения в медиа модель закрыла свой Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года.