15 июля 2024

Стали известны новые подробности романа Джонни Деппа и модели из Екатеринбурга

People: Джонни Депп и Юлия Власова отказались от ярлыка «парень-девушка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Джонни Депп и Юлия Власова засветились вместе в соцсетях гитариста Джеффа Бека два года назад Фото:

Голливудский актер Джонни Депп и 28-летняя модель Юлия Власова из Екатеринбурга пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на источник.

«61-летний актер из „Пиратов Карибского моря“ и модель Юлия Власова ведут себя „непринужденно“. Они пока не используют ярлыки „парень-девушка“, встречаются то тут, то там», — рассказал собеседник.

Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге, закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть свой салон красоты.

Девушка не комментирует свои отношения с актером, а после публикаций их совместного фото в западных СМИ и обсуждения в медиа модель закрыла свой Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года.

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Голливудский актер Джонни Депп и 28-летняя модель Юлия Власова из Екатеринбурга пока не раздают друг другу статусы «парень» и «девушка». Об этом сообщает американский журнал People, ссылаясь на источник. «61-летний актер из „Пиратов Карибского моря“ и модель Юлия Власова ведут себя „непринужденно“. Они пока не используют ярлыки „парень-девушка“, встречаются то тут, то там», — рассказал собеседник. Юлия родом из Полевского, в старших классах училась в Екатеринбурге, закончила Московский государственный институт международных отношений и получила диплом в Западно-Чешском университете в Праге. В 2021 году девушка работала координатором-перевозчиком в компании Workpress Aviation и участвовала в конкурсе «Мисс офис». В Чехии у нее есть свой салон красоты. Девушка не комментирует свои отношения с актером, а после публикаций их совместного фото в западных СМИ и обсуждения в медиа модель закрыла свой Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Слухи об отношениях Деппа и Власовой ходят с 2022 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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