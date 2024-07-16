Трамп сделал признание о покушении на него

ABC News: Трамп заявил, что пережитое покушение повлияло на него
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Дональд Трамп заявил, что покушение повлияло на него Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании оказало на него влияние. Об этом он заявил телеканалу ABC News.

Новость по теме
Республиканец и обладатель премии по математике: биография стрелявшего в Трампа преступника

«Да, думаю, (покушение — прим. URA.RU) повлияло (на меня — прим. URA.RU)», — сказал Трамп в ходе интервью. Он отметил, что ему не нравится думать об этом.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо.

Выяснилось, что Трампа пытался ликвидировать 20-летний Томас Мэтью Крукс. Своим выстрелом он убил 50-летнего участника митинга и серьезно ранил еще двоих, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании оказало на него влияние. Об этом он заявил телеканалу ABC News. «Да, думаю, (покушение — прим. URA.RU) повлияло (на меня — прим. URA.RU)», — сказал Трамп в ходе интервью. Он отметил, что ему не нравится думать об этом. Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо. Выяснилось, что Трампа пытался ликвидировать 20-летний Томас Мэтью Крукс. Своим выстрелом он убил 50-летнего участника митинга и серьезно ранил еще двоих, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...