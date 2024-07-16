Трамп сделал признание о покушении на него

ABC News: Трамп заявил, что пережитое покушение повлияло на него

Дональд Трамп заявил, что покушение повлияло на него Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian

новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа во время митинга в Пенсильвании оказало на него влияние. Об этом он заявил телеканалу ABC News.

«Да, думаю, (покушение — прим. URA.RU) повлияло (на меня — прим. URA.RU)», — сказал Трамп в ходе интервью . Он отметил, что ему не нравится думать об этом.

Покушение на Трампа произошло во время его выступления в Пенсильвании. Политик успел вовремя повернуть голову, что спасло его от смерти. После инцидента у кандидата в президенты было повреждено ухо.

Выяснилось, что Трампа пытался ликвидировать 20-летний Томас Мэтью Крукс. Своим выстрелом он убил 50-летнего участника митинга и серьезно ранил еще двоих, передает 360.ru.