Экс-адвокату Фейгину* вынесли наказание за фейки о ВС РФ

Экс-адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы
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Бывшего адвоката приговорили к лишению свободы Фото:

Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

«Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также виновный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года. Помимо этого, Фейгину назанчили штраф в 4,5 миллиона рублей.

Ранее экс-авдокат был объявлен в международный розыск. Следствие утверждает, что Фейгин распространил заведомо ложную информацию о российской армии в программах на видеохостинге YouTube.

*Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ

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Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также виновный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года. Помимо этого, Фейгину назанчили штраф в 4,5 миллиона рублей. Ранее экс-авдокат был объявлен в международный розыск. Следствие утверждает, что Фейгин распространил заведомо ложную информацию о российской армии в программах на видеохостинге YouTube. *Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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