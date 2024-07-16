Экс-адвокату Фейгину* вынесли наказание за фейки о ВС РФ

Экс-адвоката Фейгина* заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

16 июля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

Бывшего адвоката приговорили к лишению свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры . Также виновный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года. Помимо этого, Фейгину назанчили штраф в 4,5 миллиона рублей. Ранее экс-авдокат был объявлен в международный розыск. Следствие утверждает, что Фейгин распространил заведомо ложную информацию о российской армии в программах на видеохостинге YouTube. *Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также виновный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года. Помимо этого, Фейгину назанчили штраф в 4,5 миллиона рублей. Ранее экс-авдокат был объявлен в международный розыск. Следствие утверждает, что Фейгин распространил заведомо ложную информацию о российской армии в программах на видеохостинге YouTube. *Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ