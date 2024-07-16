Экс-адвокату Фейгину* вынесли наказание за фейки о ВС РФ

Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.
«Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также виновный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года. Помимо этого, Фейгину назанчили штраф в 4,5 миллиона рублей.
Ранее экс-авдокат был объявлен в международный розыск. Следствие утверждает, что Фейгин распространил заведомо ложную информацию о российской армии в программах на видеохостинге YouTube.
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Суд заочно приговорил бывшего адвоката Марка Фейгина (признан Минюстом РФ иноагентом) к 11 годам колонии общего режима за распространение фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ. «Басманный районный суд Москвы заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к лишению свободы на срок 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится на сайте Генпрокуратуры. Также виновный будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием электронных сайтов или информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года. Помимо этого, Фейгину назанчили штраф в 4,5 миллиона рублей. Ранее экс-авдокат был объявлен в международный розыск. Следствие утверждает, что Фейгин распространил заведомо ложную информацию о российской армии в программах на видеохостинге YouTube. *Марк Фейгин внесен в базу иноагентов Минюстом РФ