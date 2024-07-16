На Юге России ограничат потребление электричества

16 июля 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

На Юге ведутся работы по восстановлению энергосистемы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Временные графики ограничения потребления на уровне 1,5 ГВт были введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ. «В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — заявили в Минэнерго России. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале Минэнерго. Также сегодня произошло массовое отключение электричества в Бурятии, затронувшее более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что по состоянию на 18:45 (местное время) частично отключены семь муниципальных образований и город Улан-Удэ. Причиной сбоев стали отключения первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временные графики ограничения потребления на уровне 1,5 ГВт были введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ. «В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — заявили в Минэнерго России. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале Минэнерго. Также сегодня произошло массовое отключение электричества в Бурятии, затронувшее более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что по состоянию на 18:45 (местное время) частично отключены семь муниципальных образований и город Улан-Удэ. Причиной сбоев стали отключения первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС.