На Юге России ограничат потребление электричества

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Вечер. Тюмень, электросети, магнитная буря, солнце, электричество, гало, закат, вечер, электросеть, электрические сети
На Юге ведутся работы по восстановлению энергосистемы Фото:

Временные графики ограничения потребления на уровне 1,5 ГВт были введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ.

«В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — заявили в Минэнерго России. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале Минэнерго.

Также сегодня произошло массовое отключение электричества в Бурятии, затронувшее более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что по состоянию на 18:45 (местное время) частично отключены семь муниципальных образований и город Улан-Удэ. Причиной сбоев стали отключения первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС.

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Временные графики ограничения потребления на уровне 1,5 ГВт были введены в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ. «В условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт», — заявили в Минэнерго России. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале Минэнерго. Также сегодня произошло массовое отключение электричества в Бурятии, затронувшее более 115 тысяч человек в 75 населенных пунктах. Глава региона Алексей Цыденов сообщил, что по состоянию на 18:45 (местное время) частично отключены семь муниципальных образований и город Улан-Удэ. Причиной сбоев стали отключения первого и третьего энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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