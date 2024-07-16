На самокатчиков, сбивших пенсионерку в Екатеринбурге завели уголовное дело

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по факту уголовного дела, заведенного из-за подростков, которые на самокате сбили 78-летнюю петербурженку в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела», — следует из сообщения. Дело заведено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Подростки сбили пенсионерку 15 июля на углу улиц Ленина — Московская. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом бедра и доставили в 36-ю горбольницу. Виновники аварии скрылись с места происшествия. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вмешался в ситуацию, попросив главу свердловского минздрава Андрея Карлова взять на личный контроль лечение петербурженки.
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