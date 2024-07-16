Завершена расшифровка «черных ящиков» разбившегося в Подмосковье SSJ 100

Черные ящики остались невредимы после крушения SSJ 100
Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» разбившегося в подмосковной Коломне самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.
«Расшифровка черных ящиков завершена», — рассказал агентству ТАСС источник. Как сообщалось ранее, в качестве предварительной причины крушения рассматривается неправильная установка датчиков угла атаки.
Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли.
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