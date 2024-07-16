Завершена расшифровка «черных ящиков» разбившегося в Подмосковье SSJ 100

16 июля 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Черные ящики остались невредимы после крушения SSJ 100 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» разбившегося в подмосковной Коломне самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник в авиационных кругах. «Расшифровка черных ящиков завершена», — рассказал агентству ТАСС источник. Как сообщалось ранее, в качестве предварительной причины крушения рассматривается неправильная установка датчиков угла атаки. Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» разбившегося в подмосковной Коломне самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник в авиационных кругах. «Расшифровка черных ящиков завершена», — рассказал агентству ТАСС источник. Как сообщалось ранее, в качестве предварительной причины крушения рассматривается неправильная установка датчиков угла атаки. Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли.