Завершена расшифровка «черных ящиков» разбившегося в Подмосковье SSJ 100

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Авиатренажер ТУ-154. Челябинска, черный ящик
Черные ящики остались невредимы после крушения SSJ 100 Фото:

Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» разбившегося в подмосковной Коломне самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник в авиационных кругах.

«Расшифровка черных ящиков завершена», — рассказал агентству ТАСС источник. Как сообщалось ранее, в качестве предварительной причины крушения рассматривается неправильная установка датчиков угла атаки.

Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли.

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Специальная комиссия закончила расшифровку «черных ящиков» разбившегося в подмосковной Коломне самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщил источник в авиационных кругах. «Расшифровка черных ящиков завершена», — рассказал агентству ТАСС источник. Как сообщалось ранее, в качестве предварительной причины крушения рассматривается неправильная установка датчиков угла атаки. Самолет SSJ 100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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