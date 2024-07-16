Журналисты назвали предварительную причину крушения

«Известия»: причиной крушения SSJ-100 могла стать неверная установка датчиков

16 июля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Расследование причин крушения самолета продолжается (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предварительной причиной крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье является неправильная установка датчиков угла атаки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Если допущена ошибка при монтаже, датчики угла атаки передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — сообщил источник «Известий». По его словам, времени распознать отказ датчиков у пилотов не хватило, а полное отклонение ручки управления на себя не помогло бы обойти систему защиты от сваливания и выйти из пикирования, избежав крушения. При этом перед вылетом судно проходило регламентное техобслуживание, а полет был тестовым. Официальные выводы будут опубликованы только завершения расследования, однако уже сейчас есть основания считать, что человеческий фактор мог сыграть свою роль, отметил источник. Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли. Экскреты международного авиационного комитета уже начали расшифровку черных ящиков, находившихся на борту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительной причиной крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье является неправильная установка датчиков угла атаки. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Если допущена ошибка при монтаже, датчики угла атаки передают некорректные данные в систему управления. Образно говоря, электроника может считать, что самолет идет на подъем, а на самом деле летит навстречу земле. Примерно такая картина вырисовывается предварительно», — сообщил источник «Известий». По его словам, времени распознать отказ датчиков у пилотов не хватило, а полное отклонение ручки управления на себя не помогло бы обойти систему защиты от сваливания и выйти из пикирования, избежав крушения. При этом перед вылетом судно проходило регламентное техобслуживание, а полет был тестовым. Официальные выводы будут опубликованы только завершения расследования, однако уже сейчас есть основания считать, что человеческий фактор мог сыграть свою роль, отметил источник. Самолет Sukhoi Superjet-100 потерпел крушение в Подмосковье 12 июля. Находившиеся на борту два пилота и штурман погибли. Экскреты международного авиационного комитета уже начали расшифровку черных ящиков, находившихся на борту.