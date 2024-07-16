ТАСС: специалисты определили приоритетную версию крушения Superjet 100 под Коломной

ТАСС: комиссия определила приоритетную версию крушения Superjet 100 под Коломной

16 июля 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Специалисты расшифровали «черные ящики», найденные на месте крушения SSJ 100 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Специальная комиссия определила приоритетную версию крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной, она не связана с нарушением работы двигателя. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Определена наиболее приоритетная версия крушения», — рассказал агентству ТАСС источник. По его словам, далее специалисты будут прорабатывать эту версию путем исключения других возможных сценариев крушения. По предварительным данным, крушение самолета с работой двигателей не связано. Самолет SSJ 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне 12 июля. Три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. После трагедии специалисты нашли и расшифровали «черные ящики», которые уцелели в авиакатастрофе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специальная комиссия определила приоритетную версию крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной, она не связана с нарушением работы двигателя. Об этом сообщил источник в авиационных службах. «Определена наиболее приоритетная версия крушения», — рассказал агентству ТАСС источник. По его словам, далее специалисты будут прорабатывать эту версию путем исключения других возможных сценариев крушения. По предварительным данным, крушение самолета с работой двигателей не связано. Самолет SSJ 100 потерпел крушение в подмосковной Коломне 12 июля. Три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли. После трагедии специалисты нашли и расшифровали «черные ящики», которые уцелели в авиакатастрофе.