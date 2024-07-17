Работника свердловской фирмы, дававшего взятки за контракты в ЯНАО, освободили от преследования

В Новом Уренгое предстанут перед судом трое сотрудников школ и детсадов
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В Новом Уренгое прекратили уголовное дело в отношении взяткодателя, подкупавшего завхозов
В Новом Уренгое прекратили уголовное дело в отношении взяткодателя, подкупавшего завхозов Фото:
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Коррупционные скандалы на Ямале

Взяткодателя, причастного к коррупционному скандалу школе и детском саду Нового Уренгоя (ЯНАО), освободили от уголовного преследования, а дела бравших от него взятки отправлены в суд, сообщает пресс-служба ямальского СУ СКР. По данным источников URA.RU в силовых структурах, фирма «Первый класс» из Екатеринбурга таким способом добивалась заключения выгодных контрактов.

«В Новом Уренгое перед судом предстанут три сотрудника образовательных учреждений, обвиняемые в получении взяток. В отношении взяткодателя возбужденные уголовные дела прекращены в связи с его деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступлений», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. 

Речь идет о директоре и завхозе детского сада «Руслан» и завхозе школы № 9, которые получали взятки от представителей фирмы ООО «Первый класс» за заключение выгодных контрактов на поставку оборудования и принадлежностей.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там пояснили, что УК РФ предусматривает прекращение уголовного дела, если взяткодатель активно сотрудничает со следствием, оказывает помощь и не имеет судимостей. 

Ранее мошенническая схема по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 год в школах Салехарда. В коррупции подозревались замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель.

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Взяткодателя, причастного к коррупционному скандалу школе и детском саду Нового Уренгоя (ЯНАО), освободили от уголовного преследования, а дела бравших от него взятки отправлены в суд, сообщает пресс-служба ямальского СУ СКР. По данным источников URA.RU в силовых структурах, фирма «Первый класс» из Екатеринбурга таким способом добивалась заключения выгодных контрактов. «В Новом Уренгое перед судом предстанут три сотрудника образовательных учреждений, обвиняемые в получении взяток.  В отношении взяткодателя возбужденные уголовные дела прекращены в связи с его деятельным раскаянием и активным способствованием расследованию преступлений», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.  Речь идет о директоре и завхозе детского сада «Руслан» и завхозе школы № 9, которые получали взятки от представителей фирмы ООО «Первый класс» за заключение выгодных контрактов на поставку оборудования и принадлежностей. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по ЯНАО. Там пояснили, что УК РФ предусматривает прекращение уголовного дела, если взяткодатель активно сотрудничает со следствием, оказывает помощь и не имеет судимостей.  Ранее мошенническая схема по завышению цен на госконтракты вскрылась в августе 2023 год в школах Салехарда. В коррупции подозревались замы по АХЧ трех школ Салехарда и предприниматель.
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