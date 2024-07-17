Mash раскрыл местонахождение мужа Блиновской в зоне СВО

Mash: Блиновский переведен служить под село Урожайное в ДНР
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Боевое дежурство зенитчиков на Авдеевском направлении. stock, разведчик, спецназ, сво
Блиновский возит боекомплекты на переднюю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Алексей Блиновский был переведен служить под село Урожайное в ДНР, чтобы перевозить боекомплекты на переднюю. Об этом сообщил Mash.

«Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Муж королевы марафонов возит боекомплекты на переднюю. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», — рассказали в telegram-канале Mash.

Изначально Алексей служил в штурмовом отделении пятой ОМСБр, однако сразу же перешел из 95-го стрелкового полька. Из-за столь быстрых «перемещений» он получил статус «добровольца». Официально это заняло все бы больше времени.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке. Позже выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.

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Алексей Блиновский был переведен служить под село Урожайное в ДНР, чтобы перевозить боекомплекты на переднюю. Об этом сообщил Mash. «Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Муж королевы марафонов возит боекомплекты на переднюю. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», — рассказали в telegram-канале Mash. Изначально Алексей служил в штурмовом отделении пятой ОМСБр, однако сразу же перешел из 95-го стрелкового полька. Из-за столь быстрых «перемещений» он получил статус «добровольца». Официально это заняло все бы больше времени. Ранее сообщалось, что бизнесмен и муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке. Позже выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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