Mash раскрыл местонахождение мужа Блиновской в зоне СВО

Mash: Блиновский переведен служить под село Урожайное в ДНР

17 июля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Блиновский возит боекомплекты на переднюю Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Алексей Блиновский был переведен служить под село Урожайное в ДНР, чтобы перевозить боекомплекты на переднюю. Об этом сообщил Mash. «Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Муж королевы марафонов возит боекомплекты на переднюю. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», — рассказали в telegram-канале Mash. Изначально Алексей служил в штурмовом отделении пятой ОМСБр, однако сразу же перешел из 95-го стрелкового полька. Из-за столь быстрых «перемещений» он получил статус «добровольца». Официально это заняло все бы больше времени. Ранее сообщалось, что бизнесмен и муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке. Позже выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Алексей Блиновский был переведен служить под село Урожайное в ДНР, чтобы перевозить боекомплекты на переднюю. Об этом сообщил Mash. «Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Муж королевы марафонов возит боекомплекты на переднюю. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», — рассказали в telegram-канале Mash. Изначально Алексей служил в штурмовом отделении пятой ОМСБр, однако сразу же перешел из 95-го стрелкового полька. Из-за столь быстрых «перемещений» он получил статус «добровольца». Официально это заняло все бы больше времени. Ранее сообщалось, что бизнесмен и муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке. Позже выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.