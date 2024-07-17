Mash раскрыл местонахождение мужа Блиновской в зоне СВО

Алексей Блиновский был переведен служить под село Урожайное в ДНР, чтобы перевозить боекомплекты на переднюю. Об этом сообщил Mash.
«Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР. Муж королевы марафонов возит боекомплекты на переднюю. Ежедневно существует риск попадания под артобстрел или удар украинского дрона», — рассказали в telegram-канале Mash.
Изначально Алексей служил в штурмовом отделении пятой ОМСБр, однако сразу же перешел из 95-го стрелкового полька. Из-за столь быстрых «перемещений» он получил статус «добровольца». Официально это заняло все бы больше времени.
Ранее сообщалось, что бизнесмен и муж блогерши Елены Блиновской Алексей покинул воинскую часть в Донецке. Позже выяснилось, что он избегал участия в боевых действиях и выполнения служебных обязанностей в зоне СВО.
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