В Екатеринбурге открыли гранитный памятнику погибшему военкору Журавлеву. Фото

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На могиле военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург , журавлева екатерина, журавлева людмила, могила журавлева ростислава
Журавлев погиб в зоне СВО 22 июля 2023-го года Фото:
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В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище 17 июля открыли памятник военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему во время атаки ВСУ в Запорожской области 22 июля 2023 года. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Ростислав всегда умел собирать вокруг себя близких людей, располагать к себе и живо, непосредственно рассказывать иногда о тяжелых моментах своей профессии и трудного быта военного корреспондента. <…> Он был первым журналистом, кто оказался в Харьковской области в 2022 году и сегодня наши военкоры снова работают там. Надеемся, что та мечта, о которой Ростислав говорил, будет исполнена. Харьковская область постепенно освобождается. Ростислав очень любил этот регион. Он заражал своим жизнелюбием, своей улыбкой и добротой», — сказал заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев.

Памятник журналисту выполнен из черного гранита. На монумент нанесена фотография Журавлева, пятиконечная звезда, надпись о том, что он погиб при выполнении профессионального долга. Там же нанесена строка из стихотворения военкора: «И вечность подарить себе в награду».

Журавлев был похоронен 28 июля 2023 года на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Траурные речи на церемонии прощания произнесли, в частности, телеведущий Дмитрий Киселев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. От имени главы государства Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» от лица председателя СКР Александра Бастрыкина.

На могиле у военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург
На памятник нанесли строку из стихотворения Журавлева
Фото:
На могиле у военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург
Памятник открыли 17 июля
Фото:
На могиле у военкора Ростислава Журавлева. Екатеринбург
На открытие пришли заместители главного редактора МИА «Россия сегодня» Елена Чепурных и Дмитрий Горностаев
Фото:

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В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище 17 июля открыли памятник военкору РИА Новости Ростиславу Журавлеву, погибшему во время атаки ВСУ в Запорожской области 22 июля 2023 года. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Ростислав всегда умел собирать вокруг себя близких людей, располагать к себе и живо, непосредственно рассказывать иногда о тяжелых моментах своей профессии и трудного быта военного корреспондента. <…> Он был первым журналистом, кто оказался в Харьковской области в 2022 году и сегодня наши военкоры снова работают там. Надеемся, что та мечта, о которой Ростислав говорил, будет исполнена. Харьковская область постепенно освобождается. Ростислав очень любил этот регион. Он заражал своим жизнелюбием, своей улыбкой и добротой», — сказал заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев. Памятник журналисту выполнен из черного гранита. На монумент нанесена фотография Журавлева, пятиконечная звезда, надпись о том, что он погиб при выполнении профессионального долга. Там же нанесена строка из стихотворения военкора: «И вечность подарить себе в награду». Журавлев был похоронен 28 июля 2023 года на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Траурные речи на церемонии прощания произнесли, в частности, телеведущий Дмитрий Киселев, полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. От имени главы государства Журавлеву посмертно был вручен орден Мужества и медаль «Доблесть и отвага» от лица председателя СКР Александра Бастрыкина.
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