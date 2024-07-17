В Екатеринбурге «Гортранс» накопил новые долги за электричество

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, гортранс, буксир, трамвай, спецвагон
Крупный долг «Гортранс» накопил за май Фото:

В Екатеринбурге у «Гортранса» накопился долг в 28 миллионов рублей за электричество. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Из-за аналогичной ситуации несколько лет назад в городе встало движение трамваев.

«Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — пояснили в мэрии, отметив, что многомиллионный долг образовался за май 2024-го.

О том, что администрация перейдет на брутто-контракты, URA.RU сообщало в начале года. Схема предполагает, что выручка от продажи билетов будет начисляться теперь в городской бюджет, а перевозчикам будут платить за километры.

Сумма долгов «Гортранса» в 2021 году составила 140 миллионов рублей. Тогда в четырех районах Екатеринбурга временно остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электроэнергии. На время отключения электричества сотрудникам МУПа оформили простой с оплатой 2/3 от среднего заработка.

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В Екатеринбурге у «Гортранса» накопился долг в 28 миллионов рублей за электричество. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Из-за аналогичной ситуации несколько лет назад в городе встало движение трамваев. «Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — пояснили в мэрии, отметив, что многомиллионный долг образовался за май 2024-го. О том, что администрация перейдет на брутто-контракты, URA.RU сообщало в начале года. Схема предполагает, что выручка от продажи билетов будет начисляться теперь в городской бюджет, а перевозчикам будут платить за километры. Сумма долгов «Гортранса» в 2021 году составила 140 миллионов рублей. Тогда в четырех районах Екатеринбурга временно остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электроэнергии. На время отключения электричества сотрудникам МУПа оформили простой с оплатой 2/3 от среднего заработка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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