В Екатеринбурге «Гортранс» накопил новые долги за электричество

17 июля 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Крупный долг «Гортранс» накопил за май Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге у «Гортранса» накопился долг в 28 миллионов рублей за электричество. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Из-за аналогичной ситуации несколько лет назад в городе встало движение трамваев. «Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — пояснили в мэрии, отметив, что многомиллионный долг образовался за май 2024-го. О том, что администрация перейдет на брутто-контракты, URA.RU сообщало в начале года. Схема предполагает, что выручка от продажи билетов будет начисляться теперь в городской бюджет, а перевозчикам будут платить за километры. Сумма долгов «Гортранса» в 2021 году составила 140 миллионов рублей. Тогда в четырех районах Екатеринбурга временно остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электроэнергии. На время отключения электричества сотрудникам МУПа оформили простой с оплатой 2/3 от среднего заработка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у «Гортранса» накопился долг в 28 миллионов рублей за электричество. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Из-за аналогичной ситуации несколько лет назад в городе встало движение трамваев. «Повторение ситуации 2021 года не планируется. Администрация города совместно с предприятием решают данный вопрос. Также переход работы на брутто-контракты позволит исключить такие моменты», — пояснили в мэрии, отметив, что многомиллионный долг образовался за май 2024-го. О том, что администрация перейдет на брутто-контракты, URA.RU сообщало в начале года. Схема предполагает, что выручка от продажи билетов будет начисляться теперь в городской бюджет, а перевозчикам будут платить за километры. Сумма долгов «Гортранса» в 2021 году составила 140 миллионов рублей. Тогда в четырех районах Екатеринбурга временно остановилось движение трамваев и троллейбусов из-за отключения электроэнергии. На время отключения электричества сотрудникам МУПа оформили простой с оплатой 2/3 от среднего заработка.