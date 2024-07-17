Петербурженку, сбитую в Екатеринбурге самокатчиками, готовят к операции. Видео

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Клипарт, разное. Екатеринбург, самокат яндекс
Поиском виновных занимается ГАИ Фото:

Жительницу Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург на отдых и угодила под самокаты, готовят к операции. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре, информацию подтвердили и в больнице №36, где лежит пострадавшая.

«Состояние пациентки удовлетворительное. Она находится в ортопедическом отделении. Ее готовят к операции на ноге», — заявили в пресс-службе больнице. «Операция намечена на завтра [18 июля]. Перелом сложный, но женщина интеллигентнейшая, держится», — сказал источник.

Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Екатеринбург на отдых. В центре города жительницу культурной российской столицы сбили два парня на самокатах. 78-летняя дама получила перелом бедра, виновные сбежали с места происшествия. Этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки находится на контроле у главы свердловского минздрава Андрея Карлова.

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Жительницу Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург на отдых и угодила под самокаты, готовят к операции. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре, информацию подтвердили и в больнице №36, где лежит пострадавшая. «Состояние пациентки удовлетворительное. Она находится в ортопедическом отделении. Ее готовят к операции на ноге», — заявили в пресс-службе больнице. «Операция намечена на завтра [18 июля]. Перелом сложный, но женщина интеллигентнейшая, держится», — сказал источник. Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Екатеринбург на отдых. В центре города жительницу культурной российской столицы сбили два парня на самокатах. 78-летняя дама получила перелом бедра, виновные сбежали с места происшествия. Этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки находится на контроле у главы свердловского минздрава Андрея Карлова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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