Петербурженку, сбитую в Екатеринбурге самокатчиками, готовят к операции. Видео

17 июля 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Поиском виновных занимается ГАИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительницу Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург на отдых и угодила под самокаты, готовят к операции. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре, информацию подтвердили и в больнице №36, где лежит пострадавшая. «Состояние пациентки удовлетворительное. Она находится в ортопедическом отделении. Ее готовят к операции на ноге», — заявили в пресс-службе больнице. «Операция намечена на завтра [18 июля]. Перелом сложный, но женщина интеллигентнейшая, держится», — сказал источник. Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Екатеринбург на отдых. В центре города жительницу культурной российской столицы сбили два парня на самокатах. 78-летняя дама получила перелом бедра, виновные сбежали с места происшествия. Этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки находится на контроле у главы свердловского минздрава Андрея Карлова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительницу Санкт-Петербурга, которая приехала в Екатеринбург на отдых и угодила под самокаты, готовят к операции. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинской структуре, информацию подтвердили и в больнице №36, где лежит пострадавшая. «Состояние пациентки удовлетворительное. Она находится в ортопедическом отделении. Ее готовят к операции на ноге», — заявили в пресс-службе больнице. «Операция намечена на завтра [18 июля]. Перелом сложный, но женщина интеллигентнейшая, держится», — сказал источник. Пенсионерка из Санкт-Петербурга приехала в Екатеринбург на отдых. В центре города жительницу культурной российской столицы сбили два парня на самокатах. 78-летняя дама получила перелом бедра, виновные сбежали с места происшествия. Этой историей заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, возбуждено уголовное дело. Вопрос о лечении петербурженки находится на контроле у главы свердловского минздрава Андрея Карлова.