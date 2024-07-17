Путин потребовал законодательно урегулировать майнинг криптовалют

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Майнинг криптовалют в России необходимо законодательно урегулировать Фото:

Майнинг криптовалют в России необходимо законодательно урегулировать. Об этом во время совещания по экономическим вопросам сообщил президент страны Владимир Путин, указывая на потенциальные риски для энергетической инфраструктуры.

«Если не будет свободной мощности, если она будет „выбрана“ так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии», — сказал президент. Его слова передает сайт Кремля. Путин также подчеркнул необходимость принятия «правильных своевременных решений, в том числе системных, на уровне федерального закона». Ранее президент России уже давал поручения по вопросу регулирования майнинга, включая налогообложение и тарифные решения.

Согласно оценкам Минэнерго, в РФ каждый год на добычу и производство криптовалют расходуется 16 миллиардов киловатт-часов. Это почти полтора процента общего потребления электроэнергии. Так, неконтролируемый рост потребления электричества может привести к дефициту мощности в определенных регионах. Например, это уже отмечается в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

Ранее депутаты Государственной Думы РФ предложили внести поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют, предусматривающие запрет на их обращение в стране с 1 сентября текущего года. Законопроект о регулировании майнинга криптовалют был принят Госдумой в первом чтении 19 апреля и получил новые поправки 26 апреля.

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Майнинг криптовалют в России необходимо законодательно урегулировать. Об этом во время совещания по экономическим вопросам сообщил президент страны Владимир Путин, указывая на потенциальные риски для энергетической инфраструктуры. «Если не будет свободной мощности, если она будет „выбрана“ так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии», — сказал президент. Его слова передает сайт Кремля. Путин также подчеркнул необходимость принятия «правильных своевременных решений, в том числе системных, на уровне федерального закона». Ранее президент России уже давал поручения по вопросу регулирования майнинга, включая налогообложение и тарифные решения. Согласно оценкам Минэнерго, в РФ каждый год на добычу и производство криптовалют расходуется 16 миллиардов киловатт-часов. Это почти полтора процента общего потребления электроэнергии. Так, неконтролируемый рост потребления электричества может привести к дефициту мощности в определенных регионах. Например, это уже отмечается в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Ранее депутаты Государственной Думы РФ предложили внести поправки в законопроект о регулировании майнинга криптовалют, предусматривающие запрет на их обращение в стране с 1 сентября текущего года. Законопроект о регулировании майнинга криптовалют был принят Госдумой в первом чтении 19 апреля и получил новые поправки 26 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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