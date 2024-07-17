Свердловские власти выделяют миллионы спасателям после бунта

На зарплаты сотрудников Уральской авиабазы дополнительно выделят 31 млн рублей

17 июля 2024 в 16:48 Размер текста - 17 +

Деньги заложили в обновленном проекте бюджета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Бунт спасателей уральской Авиалесоохраны Власти пошли навстречу сотрудникам Уральской базы авиалесоохраны, которые записывали обращения к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину из-за плохих условий работы и низких зарплат. В откорректированном проекте областного бюджета на 2024 год для них предусмотрели дополнительно 31 млн рублей. «31 632 300 рублей — на увеличение заработной платы работников „Уральской базы авиационной охраны лесов“, принимающих участие в тушение лесных пожаров», — говорится в пояснительной записке к проекту закона о бюджете, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Принять поправки должны на ближайшем заседании заксобрания. В начале апреля сотрудники уральской авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами, спецодеждой, обеспечением питанием. Начальство, тем не менее, обоснованным посчитало лишь часть требований. Как объяснял глава областного минприроды Денис Мамонтов, средняя зарплата спасателей составляет 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Возникал риск, что к пожароопасному сезону область подойдет неподготовленной и без людей, но в итоге конфликт погасили. Все материалы по этой теме URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти пошли навстречу сотрудникам Уральской базы авиалесоохраны, которые записывали обращения к губернатору Евгению Куйвашеву и президенту РФ Владимиру Путину из-за плохих условий работы и низких зарплат. В откорректированном проекте областного бюджета на 2024 год для них предусмотрели дополнительно 31 млн рублей. «31 632 300 рублей — на увеличение заработной платы работников „Уральской базы авиационной охраны лесов“, принимающих участие в тушение лесных пожаров», — говорится в пояснительной записке к проекту закона о бюджете, копия которого есть в распоряжении URA.RU. Принять поправки должны на ближайшем заседании заксобрания. В начале апреля сотрудники уральской авиалесоохраны выступили с видеообращением, в котором заявили о проблемах с зарплатами, спецодеждой, обеспечением питанием. Начальство, тем не менее, обоснованным посчитало лишь часть требований. Как объяснял глава областного минприроды Денис Мамонтов, средняя зарплата спасателей составляет 40 тысяч рублей (сами сотрудники авиабазы показывали расчетные листки с суммами в 20 тысяч), а в «горячий» сезон может достигать 100 тысяч. Возникал риск, что к пожароопасному сезону область подойдет неподготовленной и без людей, но в итоге конфликт погасили. Все материалы по этой теме URA.RU собирает в отдельном сюжете.