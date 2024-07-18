Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО

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Прощание с Сергеем Юрским в театре Моссовета. Москва, кибовский александр
Суд избрал в отношении Кибовского меру пресечения в виде заключения под стражей Фото:

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по обвинению в получении взяток, выразил желание участвовать в специальной военной операции. Об этом он заявил во время судебного заседания по вопросу о мере пресечения.

«Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — приводит слова Кибовского MK.RU. Он подчеркнул, что его решение не зависит от исхода судебного разбирательства: «Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить».

Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. По предварительным данным, общая сумма взяток составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд отправил Кибовского под стражу до 16 сентября. В судебном заседании политик не признал вину.

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Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по обвинению в получении взяток, выразил желание участвовать в специальной военной операции. Об этом он заявил во время судебного заседания по вопросу о мере пресечения. «Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — приводит слова Кибовского MK.RU. Он подчеркнул, что его решение не зависит от исхода судебного разбирательства: «Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить». Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. По предварительным данным, общая сумма взяток составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд отправил Кибовского под стражу до 16 сентября. В судебном заседании политик не признал вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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