Арестованный Кибовский заявил о желании поехать в зону СВО

Бывший руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский, арестованный по обвинению в получении взяток, выразил желание участвовать в специальной военной операции. Об этом он заявил во время судебного заседания по вопросу о мере пресечения.
«Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — приводит слова Кибовского MK.RU. Он подчеркнул, что его решение не зависит от исхода судебного разбирательства: «Для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить».
Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток. По предварительным данным, общая сумма взяток составляет свыше 100 миллионов рублей. Суд отправил Кибовского под стражу до 16 сентября. В судебном заседании политик не признал вину.
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