В детском лагере курганского депутата избили тюменского мальчика

Тюменского мальчика избили в детском лагере «Янтарный» депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова. По словам несовершеннолетнего и его представителей, над ним издевались из-за того, что он тюменец.
«Избиение подростка произошло год назад в Курганской области под конец смены , но разбирательства завершились недавно. Его травили в лагере, потому что он тюменец. Пятеро ребят выключили свет, набросились на него и избили полотенцами, когда он выходил из душа. Спустя девять месяцев Ленинский райсуд Тюмени вынес решение о взыскании компенсации с лагеря», — рассказал адвокат потерпевшего Сергей Бойко сайту «72.ру».
Бойко отметил, что перед побоями к ребенку начались придирки со стороны сверстников — у него начали отбирать трубочку от сока. После избиения мама мальчика отвезла его в Тюмень на экспертизу, где зафиксировали побои. Однако полиция из-за юного возраста детей не смогла привлечь виновных к ответственности.
В лагере заявили, что ребенка никто не бил, а травмы в виде кровоподтеков он получил, когда кувыркался. Несмотря на доводы ответчика, суд постановил выплатить семье пострадавшего компенсацию морального и физического вреда в размере 80 тысяч рублей.
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