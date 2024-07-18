В детском лагере курганского депутата избили тюменского мальчика

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Суд встал на сторону ребенка
Суд встал на сторону ребенка Фото:

Тюменского мальчика избили в детском лагере «Янтарный» депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова. По словам несовершеннолетнего и его представителей, над ним издевались из-за того, что он тюменец.

«Избиение подростка произошло год назад в Курганской области под конец смены , но разбирательства завершились недавно. Его травили в лагере, потому что он тюменец. Пятеро ребят выключили свет, набросились на него и избили полотенцами, когда он выходил из душа. Спустя девять месяцев Ленинский райсуд Тюмени вынес решение о взыскании компенсации с лагеря», — рассказал адвокат потерпевшего Сергей Бойко сайту «72.ру».

Бойко отметил, что перед побоями к ребенку начались придирки со стороны сверстников — у него начали отбирать трубочку от сока. После избиения мама мальчика отвезла его в Тюмень на экспертизу, где зафиксировали побои. Однако полиция из-за юного возраста детей не смогла привлечь виновных к ответственности.

В лагере заявили, что ребенка никто не бил, а травмы в виде кровоподтеков он получил, когда кувыркался. Несмотря на доводы ответчика,  суд постановил выплатить семье пострадавшего компенсацию морального и физического вреда в размере 80 тысяч рублей.

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Тюменского мальчика избили в детском лагере «Янтарный» депутата Курганской областной думы Дмитрия Ильтякова. По словам несовершеннолетнего и его представителей, над ним издевались из-за того, что он тюменец. «Избиение подростка произошло год назад в Курганской области под конец смены , но разбирательства завершились недавно. Его травили в лагере, потому что он тюменец. Пятеро ребят выключили свет, набросились на него и избили полотенцами, когда он выходил из душа. Спустя девять месяцев Ленинский райсуд Тюмени вынес решение о взыскании компенсации с лагеря», — рассказал адвокат потерпевшего Сергей Бойко сайту «72.ру». Бойко отметил, что перед побоями к ребенку начались придирки со стороны сверстников — у него начали отбирать трубочку от сока. После избиения мама мальчика отвезла его в Тюмень на экспертизу, где зафиксировали побои. Однако полиция из-за юного возраста детей не смогла привлечь виновных к ответственности. В лагере заявили, что ребенка никто не бил, а травмы в виде кровоподтеков он получил, когда кувыркался. Несмотря на доводы ответчика,  суд постановил выплатить семье пострадавшего компенсацию морального и физического вреда в размере 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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