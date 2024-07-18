Мигрантам в Томской области запретили работать в такси, торговле и гостиницах

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Иностранные граждане с патентом не смогут работать в некоторых сферах деятельности в Томской области Фото:

Мигрантов в Томской области ограничили в работе в такси, общепите и рознице. Такое решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур.

«Проработали вопрос об ограничении деятельности трудовых мигрантов. Решение совместное, коллегиальное», — написал Мазур в своем telegram-канале в четверг. Он отметил, что уже с 1 ноября этого года мигранты не смогут работать в производстве продуктов питания, розничной торговле, в такси и городском транспорте, в сфере по подбору персонала, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Губернатор убежден, что это разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона.

Ранее администрации Краснодарского края запланировала расширить список отраслей экономики, в которых будет запрещено трудоустройство иностранных граждан. С сентября 2024 года граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйства

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Мигрантов в Томской области ограничили в работе в такси, общепите и рознице. Такое решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур. «Проработали вопрос об ограничении деятельности трудовых мигрантов. Решение совместное, коллегиальное», — написал Мазур в своем telegram-канале в четверг. Он отметил, что уже с 1 ноября этого года мигранты не смогут работать в производстве продуктов питания, розничной торговле, в такси и городском транспорте, в сфере по подбору персонала, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Губернатор убежден, что это разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона. Ранее администрации Краснодарского края запланировала расширить список отраслей экономики, в которых будет запрещено трудоустройство иностранных граждан. С сентября 2024 года граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйства
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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