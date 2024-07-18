Мигрантам в Томской области запретили работать в такси, торговле и гостиницах

18 июля 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Иностранные граждане с патентом не смогут работать в некоторых сферах деятельности в Томской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мигрантов в Томской области ограничили в работе в такси, общепите и рознице. Такое решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур. «Проработали вопрос об ограничении деятельности трудовых мигрантов. Решение совместное, коллегиальное», — написал Мазур в своем telegram-канале в четверг. Он отметил, что уже с 1 ноября этого года мигранты не смогут работать в производстве продуктов питания, розничной торговле, в такси и городском транспорте, в сфере по подбору персонала, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Губернатор убежден, что это разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона. Ранее администрации Краснодарского края запланировала расширить список отраслей экономики, в которых будет запрещено трудоустройство иностранных граждан. С сентября 2024 года граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мигрантов в Томской области ограничили в работе в такси, общепите и рознице. Такое решение принял губернатор Томской области Владимир Мазур. «Проработали вопрос об ограничении деятельности трудовых мигрантов. Решение совместное, коллегиальное», — написал Мазур в своем telegram-канале в четверг. Он отметил, что уже с 1 ноября этого года мигранты не смогут работать в производстве продуктов питания, розничной торговле, в такси и городском транспорте, в сфере по подбору персонала, в гостиничном и ресторанном бизнесе. Губернатор убежден, что это разовьет кадровый потенциал экономики и социальной сферы региона. Ранее администрации Краснодарского края запланировала расширить список отраслей экономики, в которых будет запрещено трудоустройство иностранных граждан. С сентября 2024 года граждане других государств не смогут трудоустроиться в сельском хозяйстве, на производстве, в сфере культуры, гостиничных услуг, наниматься помощниками в домашних хозяйства