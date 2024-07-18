Экс-домработница Пугачевой забила тревогу из-за состояния артистки

СМИ и поклонники все чаще обсуждают изменения во внешности и походке 75-летней артистки Аллы Пугачевой, что вызывает беспокойство и негодование у ее бывшей домработницы Людмилы Дорондовой. По словам женщины, Пугачева не обладает стальным здоровьем и критика в ее адрес очень жестока.
«Не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце… А тем более ее уже так „ссутулили“!» — возмутилась Дорондова в беседе с Teleprogramma.pro. Она подчеркивает, что народная артистка сталкивается с непростыми испытаниями, связанными со здоровьем и возрастом, и критика в ее адрес кажется особенно жестокой. "Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик", — отметила экс-домработница.
Ранее сообщалось, что у Пугачевой на Кипре начались проблемы со здоровьем. У артистки не было сил ходить. В связи с чем она решила переехать в Юрмалу. Видео с прогулкой певицы по городу попало на просторы интернета.
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