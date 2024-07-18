Экс-домработница Пугачевой забила тревогу из-за состояния артистки

Экс-домработница Пугачевой Дорондова призвала прекратить обсуждать ее здоровье
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Экс-домработница Пугачевой заявила, что у певицы проблемы с сердцем
Экс-домработница Пугачевой заявила, что у певицы проблемы с сердцем Фото:

СМИ и поклонники все чаще обсуждают изменения во внешности и походке 75-летней артистки Аллы Пугачевой, что вызывает беспокойство и негодование у ее бывшей домработницы Людмилы Дорондовой. По словам женщины, Пугачева не обладает стальным здоровьем и критика в ее адрес очень жестока. 

«Не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце… А тем более ее уже так „ссутулили“!» — возмутилась Дорондова в беседе с Teleprogramma.pro. Она подчеркивает, что народная артистка сталкивается с непростыми испытаниями, связанными со здоровьем и возрастом, и критика в ее адрес кажется особенно жестокой. "Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик", — отметила экс-домработница.

Ранее сообщалось, что у Пугачевой на Кипре начались проблемы со здоровьем. У артистки не было сил ходить. В связи с чем она решила переехать в Юрмалу. Видео с прогулкой певицы по городу попало на просторы интернета. 

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СМИ и поклонники все чаще обсуждают изменения во внешности и походке 75-летней артистки Аллы Пугачевой, что вызывает беспокойство и негодование у ее бывшей домработницы Людмилы Дорондовой. По словам женщины, Пугачева не обладает стальным здоровьем и критика в ее адрес очень жестока.  «Не ссутулившись! Это раз. Во-вторых, при такой погоде так ссутулиться можно — вообще не разогнуться! У нее ноги, у нее сердце… А тем более ее уже так „ссутулили“!» — возмутилась Дорондова в беседе с Teleprogramma.pro. Она подчеркивает, что народная артистка сталкивается с непростыми испытаниями, связанными со здоровьем и возрастом, и критика в ее адрес кажется особенно жестокой. "Без ножа режут, но все хотят, чтобы она была как солдатик", — отметила экс-домработница. Ранее сообщалось, что у Пугачевой на Кипре начались проблемы со здоровьем. У артистки не было сил ходить. В связи с чем она решила переехать в Юрмалу. Видео с прогулкой певицы по городу попало на просторы интернета. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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