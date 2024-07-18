Банки ужесточили условия для россиян, взявших «лишнюю» льготную ипотеку

РБК: банки ужесточили условия для россиян, взявших более одной льготной ипотеки

18 июля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

На повышение ставок пожаловались клиенты Сбербанка и Дом.РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Банки начали повышать ставки по последнему полученному кредиту для людей, взявших больше одной льготной ипотеки. Об этом сообщила РБК со ссылкой на представителей отрасли. «Если выявится „лишняя“ льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой», — подтвердил РБК представитель Сбербанка. С такой проблемой столкнулись клиенты Сбера и банка «Дом.РФ», следует из их отзывов на сайте Banki.ru. Похожий случай с заемщиком «Сбера» описано в telegram-канале «Ипотека и недвижимость». Ранее сообщалось, что 1 июля ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. А также начали действовать различного рода механизмы по их возможному снижению. Кроме этого, свое действие завершила программа льготной ипотеки, передает «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банки начали повышать ставки по последнему полученному кредиту для людей, взявших больше одной льготной ипотеки. Об этом сообщила РБК со ссылкой на представителей отрасли. «Если выявится „лишняя“ льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения. При этом мы работаем с каждым клиентом по ситуации, возникшей в связи с изменением законодательства и после отмены с 1 июля льготной программы ипотеки с господдержкой», — подтвердил РБК представитель Сбербанка. С такой проблемой столкнулись клиенты Сбера и банка «Дом.РФ», следует из их отзывов на сайте Banki.ru. Похожий случай с заемщиком «Сбера» описано в telegram-канале «Ипотека и недвижимость». Ранее сообщалось, что 1 июля ежемесячные платежи по ипотеке без государственной поддержки увеличились более чем в два раза. А также начали действовать различного рода механизмы по их возможному снижению. Кроме этого, свое действие завершила программа льготной ипотеки, передает «Царьград».