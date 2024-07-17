Челябинец, из-за которого в ДТП погибла семья, предстанет перед судом

18 июля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Виновнику грозит лишение свободы на срок до семи дет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Челябинец, по вине которого в ДТП погибла целая семья, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что после случившегося виновника поместили в СИЗО. Данная мера неоднократна продлевалась. Авария произошла в начале марта в Катав-Ивановском районе. Виновник на Hyundai Santa Fe пошел на обгон и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья. Всего в машине было пять человек. В результате ДТП муж, жена и двое их детей погибли. Еще один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинец, по вине которого в ДТП погибла целая семья, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что после случившегося виновника поместили в СИЗО. Данная мера неоднократна продлевалась. Авария произошла в начале марта в Катав-Ивановском районе. Виновник на Hyundai Santa Fe пошел на обгон и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья. Всего в машине было пять человек. В результате ДТП муж, жена и двое их детей погибли. Еще один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.