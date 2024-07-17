17 июля 2024

Челябинец, из-за которого в ДТП погибла семья, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "правосудие". Москва , фемида, суд, судебная система
Виновнику грозит лишение свободы на срок до семи дет Фото:

Челябинец, по вине которого в ДТП погибла целая семья, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе СКР по региону.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что после случившегося виновника поместили в СИЗО. Данная мера неоднократна продлевалась.

Авария произошла в начале марта в Катав-Ивановском районе. Виновник на Hyundai Santa Fe пошел на обгон и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья. Всего в машине было пять человек. В результате ДТП муж, жена и двое их детей погибли. Еще один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.

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Челябинец, по вине которого в ДТП погибла целая семья, предстанет перед судом. Об этом URA.RU сообщили 18 июля в пресс-службе СКР по региону. «Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что после случившегося виновника поместили в СИЗО. Данная мера неоднократна продлевалась. Авария произошла в начале марта в Катав-Ивановском районе. Виновник на Hyundai Santa Fe пошел на обгон и врезался во встречный автомобиль, в котором ехала семья. Всего в машине было пять человек. В результате ДТП муж, жена и двое их детей погибли. Еще один ребенок в тяжелом состоянии был госпитализирован.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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