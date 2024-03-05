Мальчика, потерявшего семью в ДТП, доставили на лечение в Челябинск

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Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Жители Усть-Катава в соцсетях скорбят о случившемся Фото:

Четырехлетнего мальчика, чьи родители и брат с сестрой погибли в ДТП под Усть-Катавом, 5 марта доставили в Челябинскую областную клиническую больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«Четырехлетнего мальчика после ДТП недалеко от Усть-Катава, в котором погибла его семья, доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Ребенок получил множественные травмы, состояние по-прежнему тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе минздрава.

ДТП произошло днем 4 марта. Столкнулись Hyundai Santa Fe, находившийся на полосе встречного движения, с автомобилем ВАЗ-2110. В отечественном автомобиле ехала семья из пяти человек — отец, мать и трое маленьких детей. Все погибли на месте за исключением четырехлетнего сына, ехавшего в детском кресле на переднем сидении. Он в больнице. В иномарке пострадали 19-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Катав-Ивановска. Жители Усть-Катава начали в соцсетях сбор средств на похороны погибших.

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Четырехлетнего мальчика, чьи родители и брат с сестрой погибли в ДТП под Усть-Катавом, 5 марта доставили в Челябинскую областную клиническую больницу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава. «Четырехлетнего мальчика после ДТП недалеко от Усть-Катава, в котором погибла его семья, доставили в Челябинскую областную детскую больницу. Ребенок получил множественные травмы, состояние по-прежнему тяжелое, врачи оказывают всю необходимую помощь, — сообщили в пресс-службе минздрава. ДТП произошло днем 4 марта. Столкнулись Hyundai Santa Fe, находившийся на полосе встречного движения, с автомобилем ВАЗ-2110. В отечественном автомобиле ехала семья из пяти человек — отец, мать и трое маленьких детей. Все погибли на месте за исключением четырехлетнего сына, ехавшего в детском кресле на переднем сидении. Он в больнице. В иномарке пострадали 19-летний водитель и его несовершеннолетний пассажир. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой Катав-Ивановска. Жители Усть-Катава начали в соцсетях сбор средств на похороны погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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