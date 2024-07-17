Как получить компенсацию в ЯНАО при задержке авиарейса. Инфографика

При задержке рейсов пассажирам полагаются льготы после подачи заявления

18 июля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Перелет до конечного пункта может быть задержан по разным обстоятельствам Фото: Сергей Русанов © URA.RU Задержка отправления при авиаперелетах неприятное, но возможное явление. Что делать, чтобы получить компенсацию, и какие льготы полагаются клиенту авиакомпании при задержке рейса — читайте в материале URA.RU. Прежде всего стоит помнить: билет на самолет — это договор пассажира с авиакомпанией. Она доставляет покупателя в конечный пункт или возмещает убытки, если перелет не состоялся. Во время задержки авиакомпания может предложить перелет другим рейсом без дополнительной оплаты. Либо клиент вовсе может отказаться от перелета и потребовать возмещения стоимости билета. Получить компенсацию при задержке рейса возможно. Для этого необходимо написать заявление в авиакомпанию, приложить билет, указать время задержки, данные банковской карты для перевода денежных средств. Сроки выплат могут достигать 30 дней. Исключением является ситуация, когда задержка перелета вызвана объективными причинами: плохие погодные условия, происшествия в аэропорту или забастовка авиадиспетчеров. Однако написать заявление и зафиксировать происходящие события стоит, чтобы после обратиться в авиакомпанию, которая в обязательном порядке ознакомиться с индивидуальными жалобам клиента. Ранее редакция URA.RU сообщала, что жители ЯНАО не могут добиться денежной компенсации от авиакомпании «Ямал». Авиаперелет задержали почти на 12 часов. Инфографика: что делать, если задержали рейс URA.RU Инфографика: что полагается пассажиру при задержке рейса URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержка отправления при авиаперелетах неприятное, но возможное явление. Что делать, чтобы получить компенсацию, и какие льготы полагаются клиенту авиакомпании при задержке рейса — читайте в материале URA.RU. Прежде всего стоит помнить: билет на самолет — это договор пассажира с авиакомпанией. Она доставляет покупателя в конечный пункт или возмещает убытки, если перелет не состоялся. Во время задержки авиакомпания может предложить перелет другим рейсом без дополнительной оплаты. Либо клиент вовсе может отказаться от перелета и потребовать возмещения стоимости билета. Получить компенсацию при задержке рейса возможно. Для этого необходимо написать заявление в авиакомпанию, приложить билет, указать время задержки, данные банковской карты для перевода денежных средств. Сроки выплат могут достигать 30 дней. Исключением является ситуация, когда задержка перелета вызвана объективными причинами: плохие погодные условия, происшествия в аэропорту или забастовка авиадиспетчеров. Однако написать заявление и зафиксировать происходящие события стоит, чтобы после обратиться в авиакомпанию, которая в обязательном порядке ознакомиться с индивидуальными жалобам клиента. Ранее редакция URA.RU сообщала, что жители ЯНАО не могут добиться денежной компенсации от авиакомпании «Ямал». Авиаперелет задержали почти на 12 часов.