17 июля 2024

Как получить компенсацию в ЯНАО при задержке авиарейса. Инфографика

При задержке рейсов пассажирам полагаются льготы после подачи заявления
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт "Большое Савино". Пермь., авиарейс, закат из самолета, авиаполет, небо над землей
Перелет до конечного пункта может быть задержан по разным обстоятельствам Фото:

Задержка отправления при авиаперелетах неприятное, но возможное явление. Что делать, чтобы получить компенсацию, и какие льготы полагаются клиенту авиакомпании при задержке рейса — читайте в материале URA.RU.

Прежде всего стоит помнить: билет на самолет — это договор пассажира с авиакомпанией. Она доставляет покупателя в конечный пункт или возмещает убытки, если перелет не состоялся. Во время задержки авиакомпания может предложить перелет другим рейсом без дополнительной оплаты. Либо клиент вовсе может отказаться от перелета и потребовать возмещения стоимости билета.

Получить компенсацию при задержке рейса возможно. Для этого необходимо написать заявление в авиакомпанию, приложить билет, указать время задержки, данные банковской карты для перевода денежных средств. Сроки выплат могут достигать 30 дней.

Исключением является ситуация, когда задержка перелета вызвана объективными причинами: плохие погодные условия, происшествия в аэропорту или забастовка авиадиспетчеров. Однако написать заявление и зафиксировать происходящие события стоит, чтобы после обратиться в авиакомпанию, которая в обязательном порядке ознакомиться с индивидуальными жалобам клиента.

Ранее редакция URA.RU сообщала, что жители ЯНАО не могут добиться денежной компенсации от авиакомпании «Ямал». Авиаперелет задержали почти на 12 часов.

Инфографика: что делать, если задержали рейс
Инфографика: что делать, если задержали рейс

Инфографика: что полагается пассажиру при задержке рейса
Инфографика: что полагается пассажиру при задержке рейса

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Задержка отправления при авиаперелетах неприятное, но возможное явление. Что делать, чтобы получить компенсацию, и какие льготы полагаются клиенту авиакомпании при задержке рейса — читайте в материале URA.RU. Прежде всего стоит помнить: билет на самолет — это договор пассажира с авиакомпанией. Она доставляет покупателя в конечный пункт или возмещает убытки, если перелет не состоялся. Во время задержки авиакомпания может предложить перелет другим рейсом без дополнительной оплаты. Либо клиент вовсе может отказаться от перелета и потребовать возмещения стоимости билета. Получить компенсацию при задержке рейса возможно. Для этого необходимо написать заявление в авиакомпанию, приложить билет, указать время задержки, данные банковской карты для перевода денежных средств. Сроки выплат могут достигать 30 дней. Исключением является ситуация, когда задержка перелета вызвана объективными причинами: плохие погодные условия, происшествия в аэропорту или забастовка авиадиспетчеров. Однако написать заявление и зафиксировать происходящие события стоит, чтобы после обратиться в авиакомпанию, которая в обязательном порядке ознакомиться с индивидуальными жалобам клиента. Ранее редакция URA.RU сообщала, что жители ЯНАО не могут добиться денежной компенсации от авиакомпании «Ямал». Авиаперелет задержали почти на 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...