В машине стрелявшего в Трампа обнаружили интересную деталь

Следователи нашли бронежилет в машине стрелявшего в Трампа

18 июля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

Следователи нашли бронежилет в машине стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа (на фото) Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа В машине стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли бронежилет. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. «Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения», — сообщили источники ABC News . Следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик. Он был предназначен для активации двух подозрительных устройств, которые нашли у него в машине. Ранее сообщалось, что власти обнаружили взрывные устройства в машине стрелявшего в Трампа на выступлении политика в Пенсильвании 13 июля. Крукс поранил ухо экс-президенту США и сразу же был ликвидирован. Нападавший перед покушением оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В машине стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли бронежилет. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. «Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения», — сообщили источники ABC News. Следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик. Он был предназначен для активации двух подозрительных устройств, которые нашли у него в машине. Ранее сообщалось, что власти обнаружили взрывные устройства в машине стрелявшего в Трампа на выступлении политика в Пенсильвании 13 июля. Крукс поранил ухо экс-президенту США и сразу же был ликвидирован. Нападавший перед покушением оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam.