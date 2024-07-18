В машине стрелявшего в Трампа обнаружили интересную деталь

Следователи нашли бронежилет в машине стрелявшего в Трампа
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Следователи нашли бронежилет в машине стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа (на фото) Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

В машине стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли бронежилет. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники.

«Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения», — сообщили источники ABC News.

Следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик. Он был предназначен для активации двух подозрительных устройств, которые нашли у него в машине.

Ранее сообщалось, что власти обнаружили взрывные устройства в машине стрелявшего в Трампа на выступлении политика в Пенсильвании 13 июля. Крукс поранил ухо экс-президенту США и сразу же был ликвидирован. Нападавший перед покушением оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam.

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В машине стрелявшего в бывшего президента США Дональда Трампа Томаса Мэтью Крукса нашли бронежилет. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники. «Следователи нашли бронежилет в машине подозреваемого, однако неизвестно, почему он его не надел при нападении на бывшего президента. Некоторые следователи задаются вопросом, не намеревался ли он умереть в ходе нападения», — сообщили источники ABC News. Следователи также обнаружили в кармане Крукса дистанционный передатчик. Он был предназначен для активации двух подозрительных устройств, которые нашли у него в машине. Ранее сообщалось, что власти обнаружили взрывные устройства в машине стрелявшего в Трампа на выступлении политика в Пенсильвании 13 июля. Крукс поранил ухо экс-президенту США и сразу же был ликвидирован. Нападавший перед покушением оставил угрожающее сообщение на игровой платформе Steam.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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