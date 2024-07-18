Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала превратить ЕС в военно-политический блок

18 июля 2024 в 12:43 Размер текста - 17 +

Урсула фон дер Ляйен намерена призвать страны ЕС увеличить оборонные расходы Фото: Официальный сайт Европарламента Работа Евросоюза (ЕС) в следующие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего оборонного союза. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе. «Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», — говорится в тексте программы фон дер Ляйен. В документе также отмечается, что планируется создание Европейского оборонного фонда для инвестиций в развитие военно-морских, наземных, воздушных, космических и кибербезопасностных возможностей. Глава Еврокомиссии также обратила внимание на усиление финансовой, политической и военной поддержки Украины как «лучшей инвестиции в европейскую безопасность». Страны-члены ЕС должны быть призваны увеличить расходы на оборону и развивать военно-промышленный комплекс. Кроме того, планируется предложение ряда оборонных проектов общеевропейского интереса, таких как европейская система ПВО и кибербезопасность, отмечается в программе. Польша еще в феврале выступила за создание оборонного союза в рамках Евросоюза. Об этом заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отмечал, что Варшава выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работа Евросоюза (ЕС) в следующие пять лет будет сосредоточена на построении настоящего оборонного союза. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей предвыборной программе. «Наша работа в ближайшие пять лет сконцентрируется на построении подлинного оборонного Европейского союза», — говорится в тексте программы фон дер Ляйен. В документе также отмечается, что планируется создание Европейского оборонного фонда для инвестиций в развитие военно-морских, наземных, воздушных, космических и кибербезопасностных возможностей. Глава Еврокомиссии также обратила внимание на усиление финансовой, политической и военной поддержки Украины как «лучшей инвестиции в европейскую безопасность». Страны-члены ЕС должны быть призваны увеличить расходы на оборону и развивать военно-промышленный комплекс. Кроме того, планируется предложение ряда оборонных проектов общеевропейского интереса, таких как европейская система ПВО и кибербезопасность, отмечается в программе. Польша еще в феврале выступила за создание оборонного союза в рамках Евросоюза. Об этом заявлял министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отмечал, что Варшава выступает за европейский оборонный союз в той же степени, в какой когда-то выступала за энергетический союз.