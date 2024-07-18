Бывший екатеринбургский депутат-бунтарь Пирожков выдвинулся в думу Кургана

Оппозиционер, 28-летний экс-депутат городской думы от Екатеринбурга от КПРФ Андрей Пирожков зарегистрировался для участия в выборах в курганскую думу по округу №5 в центре города от «Партии пенсионеров России». Информацию об этом корреспондент URA.RU заметил, когда анализировал список кандидатов на сайте избирательной комиссии.
«Андрей Пирожков, бывший депутат Екатеринбургской городской думы, выдвинул свою кандидатуру на выборы в думу Кургана. Он зарегистрировался как кандидат по округу №5». Известно, что на данный момент Пирожков проживает и работает в Екатеринбурге.
Из информации, размещенной на официальном сайте избирательной комиссии региона, стало известно, что Пирожков родился 27 сентября 1995 года и является выпускником Уральского государственного юридического университета, образование в котором он завершил в 2018 году. Сейчас Пирожков работает инженером-программистом в компании «Екатеринбург-2000».
Корреспондент предпринял попытку связаться с кандидатом в депутаты по телефону, однако возникли проблемы со связью. В telegram-чате он ответил корреспонденту URA.RU, что прокомментирует информацию о своем выдвижении позже.
Пирожков известен своей оппозиционной деятельностью, когда был депутатом екатеринбургской городской думы. Будучи депутатом, устраивал пикеты, в том числе за возвращение прямых выборов мэра в городе. URA.RU писало, что в 2023 году ему не удалось переизбраться в думу из-за проблем с подписями. Сам депутат считал, что был главным претендентом на победу по своему округу, и полагал, что решение избирательной комиссии о его снятии с выборов было исключительно политическим.
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