В Кремле оценили стремление главы ЕК превратить ЕС в оборонный союз

Песков: планы ЕС превратиться в оборонный союз говорят об усилении конфронтации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Европа настроена на конфронтацию, заявил Дмитрий Песков Фото:

В Кремле прокомментировали стремление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный союз в течение ближайших пяти лет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это является очередным подтверждением общей тенденции европейских государств к наращиванию конфронтации и нагнетанию напряженности.

«Мы знаем, что совместная политика обороны и безопасности — это одно из направлений общей работы в рамках ЕС. Так было всегда в ходе европейской интеграции. Но это никогда не было основным направлением развития Евросоюза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС более военной окраски», — заявил Песков. Он добавил, что такие действия подтверждают тенденцию Европы к наращиванию конфронтации.

Песков заявил, что Россия не является угрозой для ЕС. Несмотря на это, страны Евросоюза исключили диалог с Москвой, что вынуждает РФ корректировать внешнюю политику, заключил Песков.

Европейская комиссия намерена в ближайшие пять лет сосредоточиться на построении оборонного союза. Планируется создать Европейский оборонный фонд для инвестиций в военно-морские, наземные, воздушные, космические и кибербезопасностные возможности, заявляла ранее фон дер Ляйен.

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В Кремле прокомментировали стремление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный союз в течение ближайших пяти лет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это является очередным подтверждением общей тенденции европейских государств к наращиванию конфронтации и нагнетанию напряженности. «Мы знаем, что совместная политика обороны и безопасности — это одно из направлений общей работы в рамках ЕС. Так было всегда в ходе европейской интеграции. Но это никогда не было основным направлением развития Евросоюза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС более военной окраски», — заявил Песков. Он добавил, что такие действия подтверждают тенденцию Европы к наращиванию конфронтации. Песков заявил, что Россия не является угрозой для ЕС. Несмотря на это, страны Евросоюза исключили диалог с Москвой, что вынуждает РФ корректировать внешнюю политику, заключил Песков. Европейская комиссия намерена в ближайшие пять лет сосредоточиться на построении оборонного союза. Планируется создать Европейский оборонный фонд для инвестиций в военно-морские, наземные, воздушные, космические и кибербезопасностные возможности, заявляла ранее фон дер Ляйен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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