В Кремле оценили стремление главы ЕК превратить ЕС в оборонный союз

Песков: планы ЕС превратиться в оборонный союз говорят об усилении конфронтации

18 июля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Европа настроена на конфронтацию, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле прокомментировали стремление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный союз в течение ближайших пяти лет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это является очередным подтверждением общей тенденции европейских государств к наращиванию конфронтации и нагнетанию напряженности. «Мы знаем, что совместная политика обороны и безопасности — это одно из направлений общей работы в рамках ЕС. Так было всегда в ходе европейской интеграции. Но это никогда не было основным направлением развития Евросоюза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС более военной окраски», — заявил Песков. Он добавил, что такие действия подтверждают тенденцию Европы к наращиванию конфронтации. Песков заявил, что Россия не является угрозой для ЕС. Несмотря на это, страны Евросоюза исключили диалог с Москвой, что вынуждает РФ корректировать внешнюю политику, заключил Песков. Европейская комиссия намерена в ближайшие пять лет сосредоточиться на построении оборонного союза. Планируется создать Европейский оборонный фонд для инвестиций в военно-морские, наземные, воздушные, космические и кибербезопасностные возможности, заявляла ранее фон дер Ляйен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле прокомментировали стремление главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить Европейский союз (ЕС) в оборонный союз в течение ближайших пяти лет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, это является очередным подтверждением общей тенденции европейских государств к наращиванию конфронтации и нагнетанию напряженности. «Мы знаем, что совместная политика обороны и безопасности — это одно из направлений общей работы в рамках ЕС. Так было всегда в ходе европейской интеграции. Но это никогда не было основным направлением развития Евросоюза. По всей видимости, госпожа фон дер Ляйен говорила о смене приоритетов и придании ЕС более военной окраски», — заявил Песков. Он добавил, что такие действия подтверждают тенденцию Европы к наращиванию конфронтации. Песков заявил, что Россия не является угрозой для ЕС. Несмотря на это, страны Евросоюза исключили диалог с Москвой, что вынуждает РФ корректировать внешнюю политику, заключил Песков. Европейская комиссия намерена в ближайшие пять лет сосредоточиться на построении оборонного союза. Планируется создать Европейский оборонный фонд для инвестиций в военно-морские, наземные, воздушные, космические и кибербезопасностные возможности, заявляла ранее фон дер Ляйен.