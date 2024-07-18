Свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова оставили в СИЗО Челябинска. Видео

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Продление меры пресечения Дьякову Андрею в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, преступление, суд, дьяков андрей
Андрей Дьяков находится в СИЗО с мая Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Процесс проходил в закрытом режиме (к слову, Дьяков поддержал ходатайство следователей), журналистов пустили лишь на оглашение. В челябинском СИЗО Дьяков будет находиться минимум до 28 октября. Во время заседания стало известно, что полковник был уволен из МВД.

Дьяков находится под следствием с мая. Силовики считают, что часть денег офицеру мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев (сейчас тоже под арестом). Полковник вину не признает и считает, что предприниматель оговорил его под давлением следствия. Однако ранее появилась информация, что Дьяков мог дать показания на двух высокопоставленных силовиков ФСБ. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

Дьяков вину не признает
Дьяков вину не признает
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Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Процесс проходил в закрытом режиме (к слову, Дьяков поддержал ходатайство следователей), журналистов пустили лишь на оглашение. В челябинском СИЗО Дьяков будет находиться минимум до 28 октября. Во время заседания стало известно, что полковник был уволен из МВД. Дьяков находится под следствием с мая. Силовики считают, что часть денег офицеру мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев (сейчас тоже под арестом). Полковник вину не признает и считает, что предприниматель оговорил его под давлением следствия. Однако ранее появилась информация, что Дьяков мог дать показания на двух высокопоставленных силовиков ФСБ. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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