Свердловского экс-борца с коррупцией Дьякова оставили в СИЗО Челябинска. Видео

18 июля 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков находится в СИЗО с мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Процесс проходил в закрытом режиме (к слову, Дьяков поддержал ходатайство следователей), журналистов пустили лишь на оглашение. В челябинском СИЗО Дьяков будет находиться минимум до 28 октября. Во время заседания стало известно, что полковник был уволен из МВД. Дьяков находится под следствием с мая. Силовики считают, что часть денег офицеру мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев (сейчас тоже под арестом). Полковник вину не признает и считает, что предприниматель оговорил его под давлением следствия. Однако ранее появилась информация, что Дьяков мог дать показания на двух высокопоставленных силовиков ФСБ. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Дьяков вину не признает Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского ГУ МВД полковнику Андрею Дьякову, которого обвиняют в злоупотреблении полномочиями и получении взятки (200 млн рублей). Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. Процесс проходил в закрытом режиме (к слову, Дьяков поддержал ходатайство следователей), журналистов пустили лишь на оглашение. В челябинском СИЗО Дьяков будет находиться минимум до 28 октября. Во время заседания стало известно, что полковник был уволен из МВД. Дьяков находится под следствием с мая. Силовики считают, что часть денег офицеру мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев (сейчас тоже под арестом). Полковник вину не признает и считает, что предприниматель оговорил его под давлением следствия. Однако ранее появилась информация, что Дьяков мог дать показания на двух высокопоставленных силовиков ФСБ. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.