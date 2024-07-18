Свердловского борца с коррупцией Дьякова уволили из-за уголовного дела

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Мера пресечения Андрею Дьякову. Екатеринбург , дьяков андрей
Андрей Дьяков под следствием с мая Фото:
новость из сюжета
Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, арестованного по обвинению во взятке, уволили. Об этом он заявил в Центральном райсуде Челябинска, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU.

Процесс закрыли от журналистов, их пустят лишь на оглашение. В суде Дьяков ведет себя позитивно. Информацию о том, что офицера уволили, URA.RU также подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным источника агентства, в отставку его отправили по отрицательным мотивам.

Под уголовное преследование Дьяков попал в мае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки (200 млн рублей). Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам офицер вину не признает и считает, что бизнесмен оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.

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Начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) свердловского ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, арестованного по обвинению во взятке, уволили. Об этом он заявил в Центральном райсуде Челябинска, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения, передает корреспондент URA.RU. Процесс закрыли от журналистов, их пустят лишь на оглашение. В суде Дьяков ведет себя позитивно. Информацию о том, что офицера уволили, URA.RU также подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. По данным источника агентства, в отставку его отправили по отрицательным мотивам. Под уголовное преследование Дьяков попал в мае. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки (200 млн рублей). Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам офицер вину не признает и считает, что бизнесмен оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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