Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили более 50 преступлений в Харьковской области, сообщил в ходе брифинга замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, за два с половиной месяца ВС РФ уничтожили более 30 иностранцев, воюющих за ВСУ.
«Центром фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области уже зафиксировано свыше полусотни эпизодов военных преступлений, совершенных иностранными наемниками на территории Харьковской области», — сказал Лисняк. Кроме того, он добавил, что сейчас известно о 32 погибших из числа иностранных наемников, тела которых перевозят круглосуточно на вертолетах. При этом эвакуация тел погибших украинских военных обычно не осуществляется с использованием вертолетов, что делает текущую ситуацию необычной.
Среди зафиксированных эпизодов преступлений наемников ВСУ упоминаются рейды бойцов спецподразделения Kraken и иностранных граждан, в ходе которых происходило мародерство и незаконные конфискации имущества. Также жители сел Лукьянцы и Глубокое сообщили о случаях сексуального насилия и похищениях, совершенных участниками иностранного легиона.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ВСУ используют химоружие против российской армии. Москва передает данные о подобных случаях по линии организации по запрещению химического оружия в Гааге и Нью-Йорке.
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