Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур

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Игорь Гиркин-Стрелков в Екатеринбурге, стрелков игорь, гиркин
Игорь Стрелков будет отбывать наказание в Кировской области Фото:
новость из сюжета
Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области, в ней находятся бывшие сотрудники силовых структур. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов.

«Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал Александр Молохов, его слова приводит РИА Новости.

Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Отбывать наказание Стрелков будет четыре года.

Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU. До ИК-5 Кирово-Чепецка Стрелков находился в ИК Нижнего Тагила, сообщает МК.RU.

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Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области, в ней находятся бывшие сотрудники силовых структур. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов. «Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал Александр Молохов, его слова приводит РИА Новости. Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Отбывать наказание Стрелков будет четыре года. Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU. До ИК-5 Кирово-Чепецка Стрелков находился в ИК Нижнего Тагила, сообщает МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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