Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур

18 июля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Игорь Стрелков будет отбывать наказание в Кировской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Экс-министра обороны ДНР Стрелкова обвинили в экстремизме Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области, в ней находятся бывшие сотрудники силовых структур. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов. «Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал Александр Молохов, его слова приводит РИА Новости. Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Отбывать наказание Стрелков будет четыре года. Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU. До ИК-5 Кирово-Чепецка Стрелков находился в ИК Нижнего Тагила, сообщает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области, в ней находятся бывшие сотрудники силовых структур. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов. «Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал Александр Молохов, его слова приводит РИА Новости. Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Отбывать наказание Стрелков будет четыре года. Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU. До ИК-5 Кирово-Чепецка Стрелков находился в ИК Нижнего Тагила, сообщает МК.RU.