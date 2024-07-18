Стрелкова этапировали в колонию для бывших сотрудников силовых структур

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков этапирован в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области, в ней находятся бывшие сотрудники силовых структур. Об этом заявил его адвокат Александр Молохов.
«Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание», — рассказал Александр Молохов, его слова приводит РИА Новости.
Игорь Стрелков был задержан еще летом 2023 году. Против него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремизму. Отбывать наказание Стрелков будет четыре года.
Вину бывший министр обороны не признает. Все, что известно об его личности, — в материале URA.RU. До ИК-5 Кирово-Чепецка Стрелков находился в ИК Нижнего Тагила, сообщает
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.