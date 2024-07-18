В Ростуризм не поступала информация о пытках россиянок в Турции

Информация об избиениях и пытках россиянок в турецком аэропорту не поступала в Ростуризм. Об этом заявил председатель правления «Всероссийского объединения туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев в разговоре с URA.RU. Он отметил, что в целом турки достаточно лояльно относятся к россиянам.
«Мы не фиксируем какой-то агрессии со стороны турков к россиянам. Задержать могут везде для выяснения обстоятельств, целей визита, или за то, что человек вел себя неадекватно или нарушал закон в стране пребывания. Могут быть вопросы к документам. Но турки всегда ведут себя очень корректно. В каких-то случаях негативного отношения к российским туристам не фиксируем от слова вообще. Мы с таким не сталкиваемся, информации о двух россиянках не поступала», — поделился Роман Бобылев.
Он отметил, что Турция является рекордсменом по прохождению паспортного контроля. Зачастую никаких дополнительных вопросов у сотрудников аэропорта не возникает.
Ранее telegram-канал Shot заявил, что в аэропорту Антальи две россиянки стали жертвами жестокого обращения со стороны полиции. Сами женщины утверждают, что сотрудники правоохранительных органов жестоко избили их и вырвали ногти. Причина — на паспортном контроле у одной возникли проблемы, из-за чего она достала телефон. Пограничники подумали, что она собирается снять их на видео. Завязалась потасовка.
Адвокаты женщин утверждают, что туристам грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас они живут в Турции и ждут решения суда, заседания которого несколько раз переносились. Поэтому женщины останутся в Турции до сентября.
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