Врачи назвали женское заболевание, которое ведет к раку яичников

CNN: риск развития рака яичников у женщин с эндометриозом возрастает в 4 раза

18 июля 2024 в 21:24 Размер текста - 17 +

Эндометриоз — заболевание, при котором возрастает риск развития рака яичников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Риск развития рака яичников у женщин, больных эндометриозом, возрастает в четыре раза. Об этом сообщает издание CNN. «Согласно новому исследованию, риск развития рака яичников у женщин с эндометриозом, по-видимому, возрастает примерно в четыре раза по сравнению с женщинами, у которых это заболевание не диагностировано», — пишут в издании . Эндометриоз представляет собой заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами. Так, у женщин с тяжелыми формами эндометриоза риск развития рака яичников примерно в 9,7 раза выше, чем у женщин без этого заболевания. Кроме того, у женщин с глубоким инфильтративным эндометриозом, эндометриомами яичников риск развития рака яичников I типа почти в 19 раз выше. Однако эксперты говорят, что поводов для паники нет, поскольку сам по себе рак яичников встречается редко. Лучшими способами профилактики этого вида рака являются занятия спортом, отказ от курения и алкоголя. А женщины с эндометриозом должны знать о предупреждающих признаках рака яичников, таких как вздутие живота, боль, изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, и в случае подобных симптомов незамедлительно обращаться к врачу. Ранее уролог рассказал, что анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) поможет выявить рак простаты. Однако следует учитывать, что не всегда высокие показатели ПСА могут говорить о наличии рака. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Риск развития рака яичников у женщин, больных эндометриозом, возрастает в четыре раза. Об этом сообщает издание CNN. «Согласно новому исследованию, риск развития рака яичников у женщин с эндометриозом, по-видимому, возрастает примерно в четыре раза по сравнению с женщинами, у которых это заболевание не диагностировано», — пишут в издании. Эндометриоз представляет собой заболевание, при котором ткань, похожая на слизистую оболочку матки, разрастается за ее пределами. Так, у женщин с тяжелыми формами эндометриоза риск развития рака яичников примерно в 9,7 раза выше, чем у женщин без этого заболевания. Кроме того, у женщин с глубоким инфильтративным эндометриозом, эндометриомами яичников риск развития рака яичников I типа почти в 19 раз выше. Однако эксперты говорят, что поводов для паники нет, поскольку сам по себе рак яичников встречается редко. Лучшими способами профилактики этого вида рака являются занятия спортом, отказ от курения и алкоголя. А женщины с эндометриозом должны знать о предупреждающих признаках рака яичников, таких как вздутие живота, боль, изменения в работе кишечника или мочевого пузыря, и в случае подобных симптомов незамедлительно обращаться к врачу. Ранее уролог рассказал, что анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА) поможет выявить рак простаты. Однако следует учитывать, что не всегда высокие показатели ПСА могут говорить о наличии рака.