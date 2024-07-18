WSJ: Карлсон хранит дома подарок Путина

Журналист Такер Карлсон хранит дома подарок от президента РФ Владимира Путина, который тот вручил ему во время интервью. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Карлсон показал мне прощальный подарок Путина. А именно папку, заполненную подготовленными историческими документами, включая письма XVII века, которые, по словам российского лидера, он лично выбрал из архива Кремля», — сообщает корреспондент The Wall Street Journal, который побывал дома у Карлсона.
Во время интервью Путин передал Карлсону папку с историческими документами. В ней были копии писем гетмана Запорожского войска Богдана Хмельницкого, а также упоминалось развитие Российской империи в XVII веке и защита от Речи Посполитой.
Само интервью состоялось в начале феврале 2024 года. Президент РФ подробно рассказал о причинах начала спецоперации, а также оценил переговоры с Украиной. Спустя несколько месяцев Карлсон назвал вопрос, который не решился задать Путину. Он звучал так: «Почему в Кремле нет афроамериканцев». Журналист отказался от этого вопроса, посчитав его неуместным, передает МК.RU.
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