Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Матвеева: что известно об инциденте

СК завел дело из-за нападения на депутата Матвеева в Самаре

19 июля 2024 в 06:34 Размер текста - 17 +

СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Матвеева в Самаре Фото: Илья Московец © URA.RU Следственный комитет (СК) России занялся расследованием инцидента, произошедшего в Самарской области, где группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Детали инцидента Согласно сообщениям, Матвеев попытался пресечь действия троих мигрантов, которые избивали прохожих палками. В результате он получил удар камнем по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших. Задержание нападавших Все трое подозреваемых в нападении были задержаны. Один из них, гражданин Узбекистана, имеет три предыдущие судимости. Сам Матвеев после инцидента обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение. Депутат Матвеев прокомментировал произошедшее, отметив, что его действия были необдуманными, и признал, что задерживать вооруженных нападавших было рискованно. За два дня до нападения Матвеев обсуждал вопросы миграционной политики и указывал на проблемы в статистике преступлений, связанных с иностранцами. Он выразил мнение о необходимости учета национальности преступников для полного понимания масштабов этнической преступности в России. Позиция руководства СК по миграционной политике Александр Бастрыкин, руководитель СК России, выразил мнение о необходимости ужесточения миграционной политики и предложил разработать механизмы, которые будут способствовать нацбезопасности и учитывать опыт советского прошлого в вопросах внутренней миграции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет (СК) России занялся расследованием инцидента, произошедшего в Самарской области, где группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Согласно сообщениям, Матвеев попытался пресечь действия троих мигрантов, которые избивали прохожих палками. В результате он получил удар камнем по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших. Все трое подозреваемых в нападении были задержаны. Один из них, гражданин Узбекистана, имеет три предыдущие судимости. Сам Матвеев после инцидента обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение. Депутат Матвеев прокомментировал произошедшее, отметив, что его действия были необдуманными, и признал, что задерживать вооруженных нападавших было рискованно. За два дня до нападения Матвеев обсуждал вопросы миграционной политики и указывал на проблемы в статистике преступлений, связанных с иностранцами. Он выразил мнение о необходимости учета национальности преступников для полного понимания масштабов этнической преступности в России. Александр Бастрыкин, руководитель СК России, выразил мнение о необходимости ужесточения миграционной политики и предложил разработать механизмы, которые будут способствовать нацбезопасности и учитывать опыт советского прошлого в вопросах внутренней миграции.