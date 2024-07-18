18 июля 2024

Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Матвеева: что известно об инциденте

СК завел дело из-за нападения на депутата Матвеева в Самаре
© Служба новостей «URA.RU»
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СК завел дело о нападении мигрантов на депутата Госдумы Матвеева в Самаре Фото:

Следственный комитет (СК) России занялся расследованием инцидента, произошедшего в Самарской области, где группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.

Детали инцидента

Согласно сообщениям, Матвеев попытался пресечь действия троих мигрантов, которые избивали прохожих палками. В результате он получил удар камнем по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших.

Задержание нападавших

Все трое подозреваемых в нападении были задержаны. Один из них, гражданин Узбекистана, имеет три предыдущие судимости. Сам Матвеев после инцидента обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение.

Депутат Матвеев прокомментировал произошедшее, отметив, что его действия были необдуманными, и признал, что задерживать вооруженных нападавших было рискованно.

За два дня до нападения Матвеев обсуждал вопросы миграционной политики и указывал на проблемы в статистике преступлений, связанных с иностранцами. Он выразил мнение о необходимости учета национальности преступников для полного понимания масштабов этнической преступности в России.

Позиция руководства СК по миграционной политике

Александр Бастрыкин, руководитель СК России, выразил мнение о необходимости ужесточения миграционной политики и предложил разработать механизмы, которые будут способствовать нацбезопасности и учитывать опыт советского прошлого в вопросах внутренней миграции.

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Следственный комитет (СК) России занялся расследованием инцидента, произошедшего в Самарской области, где группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU. Согласно сообщениям, Матвеев попытался пресечь действия троих мигрантов, которые избивали прохожих палками. В результате он получил удар камнем по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших. Все трое подозреваемых в нападении были задержаны. Один из них, гражданин Узбекистана, имеет три предыдущие судимости. Сам Матвеев после инцидента обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение. Депутат Матвеев прокомментировал произошедшее, отметив, что его действия были необдуманными, и признал, что задерживать вооруженных нападавших было рискованно. За два дня до нападения Матвеев обсуждал вопросы миграционной политики и указывал на проблемы в статистике преступлений, связанных с иностранцами. Он выразил мнение о необходимости учета национальности преступников для полного понимания масштабов этнической преступности в России. Александр Бастрыкин, руководитель СК России, выразил мнение о необходимости ужесточения миграционной политики и предложил разработать механизмы, которые будут способствовать нацбезопасности и учитывать опыт советского прошлого в вопросах внутренней миграции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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