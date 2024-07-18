Мигранты в Самаре напали на депутата Госдумы Матвеева: что известно об инциденте

Следственный комитет (СК) России занялся расследованием инцидента, произошедшего в Самарской области, где группа мигрантов напала на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Действия нападавших были квалифицированы как хулиганство. Что известно об инциденте — в материале URA.RU.
Детали инцидента
Согласно сообщениям, Матвеев попытался пресечь действия троих мигрантов, которые избивали прохожих палками. В результате он получил удар камнем по голове. Несмотря на травму, депутату удалось задержать одного из нападавших.
Задержание нападавших
Все трое подозреваемых в нападении были задержаны. Один из них, гражданин Узбекистана, имеет три предыдущие судимости. Сам Матвеев после инцидента обратился за медицинской помощью и получил необходимое лечение.
Депутат Матвеев прокомментировал произошедшее, отметив, что его действия были необдуманными, и признал, что задерживать вооруженных нападавших было рискованно.
За два дня до нападения Матвеев обсуждал вопросы миграционной политики и указывал на проблемы в статистике преступлений, связанных с иностранцами. Он выразил мнение о необходимости учета национальности преступников для полного понимания масштабов этнической преступности в России.
Позиция руководства СК по миграционной политике
Александр Бастрыкин, руководитель СК России, выразил мнение о необходимости ужесточения миграционной политики и предложил разработать механизмы, которые будут способствовать нацбезопасности и учитывать опыт советского прошлого в вопросах внутренней миграции.
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