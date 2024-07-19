Десятки тел мирных жителей нашли на брошенной ВСУ части Торецка

19 июля 2024 в 09:45 Размер текста - 17 +

На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей Фото: Илья Московец © URA.RU В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), найдены тела десятков мирных жителей. Об этом сообщили представители силовых структур ДНР. Новость по теме Российские войска вошли в пригород Торецка Железное: карта СВО на 14 июля «На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей», — сообщили в силовых структурах ДНР агентству ТАСС. Там добавили, что речь идет о десятках тел. При этом среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста. Беженцы, спасенные российскими войсками из города, подтверждают факты целенаправленных убийств гражданских. Они рассказывают, что ВСУ использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах. Ранее сообщалось, что армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка. После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам. Также ВС РФ принимают тактику по продвижению, которую успешно опробовали в Авдеевке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), найдены тела десятков мирных жителей. Об этом сообщили представители силовых структур ДНР. «На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей», — сообщили в силовых структурах ДНР агентству ТАСС. Там добавили, что речь идет о десятках тел. При этом среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста. Беженцы, спасенные российскими войсками из города, подтверждают факты целенаправленных убийств гражданских. Они рассказывают, что ВСУ использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах. Ранее сообщалось, что армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка. После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам. Также ВС РФ принимают тактику по продвижению, которую успешно опробовали в Авдеевке.