Десятки тел мирных жителей нашли на брошенной ВСУ части Торецка

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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, поселок, частный дом
На брошенной ВСУ части Торецка обнаружили десятки тел мирных жителей Фото:

В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), найдены тела десятков мирных жителей. Об этом сообщили представители силовых структур ДНР.

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«На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей», — сообщили в силовых структурах ДНР агентству ТАСС. Там добавили, что речь идет о десятках тел. При этом среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста.

Беженцы, спасенные российскими войсками из города, подтверждают факты целенаправленных убийств гражданских. Они рассказывают, что ВСУ использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах.

Ранее сообщалось, что армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка. После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам. Также ВС РФ принимают тактику по продвижению, которую успешно опробовали в Авдеевке.

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В подвалах домов Торецка (Дзержинска), оставленных Вооруженными силами Украины (ВСУ), найдены тела десятков мирных жителей. Об этом сообщили представители силовых структур ДНР. «На оставленной ВСУ части Торецка в подвалах домов частного сектора обнаружены тела местных жителей», — сообщили в силовых структурах ДНР агентству ТАСС. Там добавили, что речь идет о десятках тел. При этом среди погибших преимущественно пожилые люди, но также есть и мужчины разного возраста. Беженцы, спасенные российскими войсками из города, подтверждают факты целенаправленных убийств гражданских. Они рассказывают, что ВСУ использовали беспилотники для наблюдения за людьми, которые пытались спастись в подвалах. Ранее сообщалось, что армия России нашла слабое место в обороне ВСУ, которое находится в районе Торецка. После освобождения этого населенного пункта ВС РФ смогут продвинуться к Краматорску, Константиновке и другим районам. Также ВС РФ принимают тактику по продвижению, которую успешно опробовали в Авдеевке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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