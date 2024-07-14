Российские войска вошли в пригород Торецка Железное: карта СВО на 14 июля

Российская армия вошла в населенный пункт Железное, который является пригородом Торецка. Российские силы продвинулись вглубь обороны ВСУ на два километра. Интерактивная карта спецоперации на 14 июля — в материале URA.RU.
Торецкое направление
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщает, что российские военные ворвались в пригород Торецка Железное, преодолевая оборону ВСУ и продвигаясь на запад. Российские подразделения заняли позиции на улице Первомайской.
Они преодолели расстояние до двух километров от железнодорожной станции «Майорская» и продолжают продвигаться вглубь территории, пытаясь укрепить свои позиции. Боевые действия также активно продолжаются в пригородах Торецка, таких как Дружба, Кирово (Северное) и Южное, где ведутся ожесточенные городские бои.
Командование ВКС России сообщило, что экипаж многофункционального истребителя-бомбардировщика Су-34 впервые применил фугасную авиабомбу ФАБ-3000 массой более трех тонн против объекта ВСУ. Бомба оснащена системой планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния.
Купянско-лиманское направление
Армия России успешно проводит боевые операции по выбиванию ВСУ из Макеевки. В данном населенном пункте российским войскам удалось закрепиться вдоль улицы Заречная, откуда они продолжают наступление на север с целью достижения моста и перекрестка с улицей Центральная.
Далее, на восточной окраине Макеевки, ВС РФ продолжают наступление вдоль, в сторону села, расширяя зону контроля на глубину до 300 метров. На юге Ольшаны, а также в районах Берестового и восточнее Стельмаховки продолжаются интенсивные позиционные бои.
Донецкое направление
Российские десантники успешно сбили украинский ударный гексакоптер «Баба Яга» в воздушном бою под Раздоловкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Десантник, проанализировав ситуацию, принял решение атаковать беспилотник ВСУ с помощью FPV-дрона, чтобы нейтрализовать его. Оператор беспилотного летательного аппарата поднял его на высоту, занял удобную позицию и сбил украинский БПЛА, который впоследствии взорвался в воздухе.
Харьковское направление
В результате ракетного удара оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», нанесенного ВС РФ по стоянке эшелона ВСУ в Харьковской области, было уничтожено не менее 20 единиц техники и до 120 украинских военных. Ракетный удар был выполнен по месту расположения железнодорожного эшелона 53-й отдельной механизированной бригады с боеприпасами в селе Буды.
В числе уничтоженной техники были обнаружены три боевые машины пехоты Marder. Огонь российских вооруженных сил был корректирован с помощью беспилотного летательного аппарата.
Атака дронов ВСУ в Брянской области
Глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что беспилотник ВСУ самолетного типа был сбит над Почепским районом. Жертв или разрушений не зафиксировано.
Бойцы спецназа «Ахмат» взяли в плен военных ВСУ
В ходе хорошо спланированной диверсионно-штурмовой операции бойцы спецназа «Ахмат» вместе с четвертой бригадой третьей общевойсковой армии Южного военного округа захватили в плен троих солдат ВСУ. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Обмен женщинами-военнопленными
Власти Украины планируют провести масштабный обмен женщин-военнопленных с Россией, и в этом процессе им оказывается поддержка со стороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). О такой помощи заявил уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.
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